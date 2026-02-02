　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拉電給台積電用！台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路　市府勒令停工

▲▼快訊／高雄工安事故！整輛怪手側翻躺地佔2車道　驚悚畫面曝 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄工安事故！整輛怪手側翻躺地佔2車道。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄中華一路靠近大順一路路口今（2）日下午發生怪手側翻事故，據了解，現場為台電為了台積電進駐楠梓而進行的線路工程，根據曝光畫面，怪手司機疑似沒注意到路面工程的坑洞，整輛車不慎側翻橫躺馬路中，所幸當時一旁的車道未有車輛經過，未造成人員傷亡。

▲▼ 拉電給台積電用！台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路中，驚悚瞬間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路中。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，發生事故的工地現場，為台電輸變電工程處南區施工處「雄積三、四（高雄-高煉）線路土建統包工程，工期自民國113年9月12日至115年4月4日。警方進一步了解，23歲黃姓駕駛操作怪手時不慎翻覆，黃男已自行脫困，身體有輕微擦傷，因無大礙，而不願就醫。

警方於現場暫時封閉中華一路快車道（北向南方向）2線車道，現場尚保留1線快車道及1線慢車道供車輛通行，並於周邊路口協助交通疏導，施工單位已調派吊車協助排除狀況，儘速恢復道路通行。

高雄市勞工局表示，雇主使勞工操作怪手於鼓山區從事鋼版樁拔除作業，因未依規定於事先調查車輛機械行經路線且未整理工作場所，致發生怪手翻倒事故。勞檢處已勒令現場停止作業，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處3萬至30萬元罰鍰。

▲▼快訊／高雄工安事故！整輛怪手側翻躺地佔2車道　驚悚畫面曝 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼快訊／高雄工安事故！整輛怪手側翻躺地佔2車道　驚悚畫面曝 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼快訊／高雄工安事故！整輛怪手側翻躺地佔2車道　驚悚畫面曝 。（圖／記者吳世龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命
快訊／袁惟仁過世　享年57歲
謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S
快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展
好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了
主辦兆元宴！　黃仁勳突喊「對不起」供應鏈高層笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

嘉義1歲多男童突失去呼吸心跳！母CPR送醫救不回　將解剖查死因

拉電給台積電用！台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路　市府勒令停工

國1桃園段大貨車追撞聯結車　車頭嚴重變形駕駛一度受困

基隆廟口電玩店爆口角！59歲男先動手　警迅速壓制送辦

揮羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂　基隆某國中母子連帶賠7.5萬

13天百萬人潮！2026台灣燈會在嘉義縣　啟動最高規格防災演練

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

最高檢出版首部《貪污治罪條例逐條評釋》　建構實務指引

快訊／台北漁產嚴重工安意外！17歲少女捲入保麗龍機台慘死

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

嘉義1歲多男童突失去呼吸心跳！母CPR送醫救不回　將解剖查死因

拉電給台積電用！台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路　市府勒令停工

國1桃園段大貨車追撞聯結車　車頭嚴重變形駕駛一度受困

基隆廟口電玩店爆口角！59歲男先動手　警迅速壓制送辦

揮羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂　基隆某國中母子連帶賠7.5萬

13天百萬人潮！2026台灣燈會在嘉義縣　啟動最高規格防災演練

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

最高檢出版首部《貪污治罪條例逐條評釋》　建構實務指引

快訊／台北漁產嚴重工安意外！17歲少女捲入保麗龍機台慘死

「家樂福大墩店」宣布228熄燈！　全台門市預計年中改招牌

看綽號猜選手！「綠島囡仔」、「醬油」來了　桃猿春訓戰袍曝光

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命

明天起回溫轉乾　周末北東濕冷「再探10度以下」

S媽哭喊「寶貝重生了」！　小S致詞淚謝具俊曄：沒有雜質的心守護著我姐

快訊／袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年57歲

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

巨貪！1.37億人民幣　陸前司法部長唐一軍遭判無期徒刑

Melody遭爆「服務業殺手」登熱搜　微博掀兩派討論：康熙濾鏡破碎

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

社會熱門新聞

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

快訊／台北漁產工安意外！17歲少女捲入機台慘死

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

高雄阿公抱走路邊盆栽！失主報案：那是骨灰盆

即／北市52歲單車女　捲水泥車底當場死亡

北市大安惡火奪2命　火調判定電線打結走火

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

女鄰居求「租借人夫」已激戰多次　正宮心碎提告

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！　卡腸子還沒出來

女大生見網友遭性侵　1年半後「1首歌」成功定罪

即／北市馬偕職員情緒失控　登頂樓控訴遭霸凌誣陷

更多熱門

相關新聞

開車失控撞護欄燒成火球　3人下車察看幸運逃生

開車失控撞護欄燒成火球　3人下車察看幸運逃生

高雄市大樹區今（2日）凌晨發生一起火燒車事故。一名20歲王姓男子駕駛自小客車載著2名友人，行經學城路一段時，車輛疑似因煞車或輪胎異常失控打滑，180度旋轉撞擊路邊護欄。所幸車內3人在車體起火前已及時下車，未造成人員傷亡。

成交量縮驚人！　高雄新案平均每月賣不到2戶

成交量縮驚人！　高雄新案平均每月賣不到2戶

大S建案代言舊照被挖出　20年前2~4房238萬元起

大S建案代言舊照被挖出　20年前2~4房238萬元起

違規男被按喇叭　竟暴怒一路猛追攔車嗆

違規男被按喇叭　竟暴怒一路猛追攔車嗆

左轉燈未亮對上搶黃燈！高雄汽機車相撞騎士受傷

左轉燈未亮對上搶黃燈！高雄汽機車相撞騎士受傷

關鍵字：

高雄怪手工安事故交通堵塞施工

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

S媽痛哭擁抱大S雕像！

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

姜元來現身陪伴具俊曄

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

快訊／袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年57歲

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面