拉電給台積電用！台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路　市府勒令停工

▲高雄工安事故！整輛怪手側翻躺地佔2車道。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄中華一路靠近大順一路路口今（2）日下午發生怪手側翻事故，據了解，現場為台電為了台積電進駐楠梓而進行的線路工程，根據曝光畫面，怪手司機疑似沒注意到路面工程的坑洞，整輛車不慎側翻橫躺馬路中，所幸當時一旁的車道未有車輛經過，未造成人員傷亡。

▲台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路中。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，發生事故的工地現場，為台電輸變電工程處南區施工處「雄積三、四（高雄-高煉）線路土建統包工程，工期自民國113年9月12日至115年4月4日。警方進一步了解，23歲黃姓駕駛操作怪手時不慎翻覆，黃男已自行脫困，身體有輕微擦傷，因無大礙，而不願就醫。

警方於現場暫時封閉中華一路快車道（北向南方向）2線車道，現場尚保留1線快車道及1線慢車道供車輛通行，並於周邊路口協助交通疏導，施工單位已調派吊車協助排除狀況，儘速恢復道路通行。

高雄市勞工局表示，雇主使勞工操作怪手於鼓山區從事鋼版樁拔除作業，因未依規定於事先調查車輛機械行經路線且未整理工作場所，致發生怪手翻倒事故。勞檢處已勒令現場停止作業，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處3萬至30萬元罰鍰。