生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立春來了！民俗專家示警家中「4類物品」快丟：留著恐窮整年

這週三2月4日就是24節氣中的立春，象徵寒冬結束、萬物復甦。（翻攝自pexels）

▲今年的立春落在國曆2月4日，交節氣時間為凌晨4時1分51秒。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

本週三2月4日就是24節氣中的立春，象徵寒冬結束、萬物復甦。民俗專家廖大乙提醒，即使無法完成全屋大掃除，也能透過清理家中「破、枯、壞、礙」4類物品，達到除舊布新、迎接好氣場的效果。

來不及大掃除怎麼辦？　專家教丟4物迎好運

據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，立春自古即為歲首，也是氣場轉換的起點。若想在新節氣迎接好運，建議先從家中以下4類物品著手，把這些東西趕快在「立春」前丟掉或資源回收：

● 破：有裂痕或缺口的碗盤、破洞的鞋襪等。
● 枯：象徵缺乏生機，例如已枯萎的植物、盆栽或枯枝落葉。
● 壞：故障壞掉的家電用品、破損的玩偶，以及囤積很久沒用的舊充電器與線材。
● 礙：冰箱內過期食品、積灰塵的舊雜誌或看著「礙眼」，會勾起不愉快回憶的雜物。

廖大乙強調，清理這些物品的目的是「送走舊穢氣、迎接新氣場」，因此無法趕在週三立春前打掃的朋友，只要丟掉「破、枯、壞、礙」就能除舊布新迎接好運。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

