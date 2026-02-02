挑戰「摸空姐的手手」影片被炎上！部落客爽賺流量　嗨：太舒服了

▲影片被網友炎上。（圖／翻攝自kkdkkn IG）



記者施怡妏／綜合報導

旅遊部落客kkdkkn經營的臉書粉專「玩走日本」，日前上傳一段飛機上的影片，發文稱「挑戰摸到日本空姐的手手」，當時空服員替他打開座位桌板，他同時伸手，空服員見狀後立刻收回，影片曝光後遭大量網友批評。事後他解釋，只是要幫空姐開桌板，「改個文案就有流量，實在太舒服了」。

部落客解釋 只是改文案就有流量了



旅遊部落客kkdkkn在粉專「玩走日本」發文，空服員準備替他打開座位桌板時，他同時伸手欲碰桌板，空服員見狀立刻縮手；隨後空服員再次嘗試，他的手也再次伸出，空服員又迅速避開。

他在貼文中寫道，挑戰摸到日本空姐的手，但對方是「老江湖」，防禦力極高，「比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難…」。

貼文一出立刻被炎上，「有夠故意，有夠噁心」、「為何幹白癡的事情都要Po上來」、「看起來你是慣犯，真噁，丟男生的臉」、「噁心當有趣 」。事後他留言回應，「這是好幾個禮拜前要幫空姐開桌板的影片，但是被夾到手有陰影，結果就出現這個影片，改個文字就爆炸了，太好笑，謝謝各位的流量，實在太舒服了。」

影片被炎上 網友質疑性騷擾

相關影片被轉發至Threads，大批網友狂罵，「他就是故意的，被人家公開講之後再改個說法，裝作沒事，甚至改口說，我只是開玩笑」、「好討厭某些人總把性騷擾當幽默」、「這很明顯是故意的欸，正常看到人家在用手就不該過去吧？」「我不信他這段話⋯幫忙開飯桌幹嘛要錄影，而且還是這個拍攝角度，根本預謀好的」。

貼文也釣出民進黨桃園市議員黃瓊慧留言，「空姐就已經在閃了，他手還伸過去…這很母湯，而且他還po文。」