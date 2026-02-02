　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普翻車？開玩笑「入侵格陵蘭、加拿大成51州」　賓客尷尬沉默

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普搭乘空軍一號前往棕櫚灘時，與隨行記者對話。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，美國總統川普1月31日出席「苜蓿草俱樂部」（Alfalfa Club）年度晚宴時，多次以開玩笑方式嘲諷時事及政治對手，卻屢屢遭遇尷尬沉默，包括入侵格陵蘭、讓加拿大成為第51州等。

笑稱入侵格陵蘭　加拿大成51州

川普致詞時毫不避諱表示，「這個房間裡有好多我討厭的人，但我還是喜歡你們大多數人。」他開玩笑說，自己可能要提前結束演說，因為必須去觀看入侵格陵蘭的行動，接著澄清這只是開玩笑，「我們不會入侵格陵蘭，我們要買下它。我從沒打算讓格陵蘭成為第51州，我要讓加拿大成為第51州，格陵蘭會是第52州，委內瑞拉可以是第53州。」

不過，根據與會賓客說法，這段話卻讓現場一片寂靜。

▼華許獲美國總統川普提名接任聯準會主席。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼華許獲美國總統川普提名接任聯準會主席。（圖／達志影像／美聯社）

嘲諷政治對手　現場賓客超冷淡

此外，川普也拿自己提名的新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）開玩笑，「如果他不降息，我就告死他」，停頓一下後補充「我是開玩笑的」。稍後面對記者詢問時，他宣稱「這是個吐槽大會，是喜劇之夜」，但仍表示希望華許能夠降低利率。

除此之外，川普提到麻州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）時，用「寶嘉康蒂」（Pocahontas）嘲諷她宣稱擁有美洲原住民血統的往事。川普還暗示前第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）才是真正的總統，兩個笑話都讓賓客反應冷淡。

▼川普政府移民執法在全美各地引發示威。（圖／路透）

▲▼川普政府移民執法在全美各地引發示威。德州（圖／路透）

明州示威未歇　川普強硬回應

晚宴結束後，川普搭乘空軍一號前往棕櫚灘，途中接受記者訪問，並透露美國正與伊朗進行嚴肅談判。

面對明尼蘇達州移民執法致死引起大規模示威，川普宣稱「由於我們採取的行動，明尼蘇達州的犯罪率大幅下降」，並稱希望聯邦當局以「非常嚴厲的武力」回應示威者，「如果他們開始大吼大叫，朝人們臉上吐口水，毆打我們的人、士兵和愛國者，他們將會受到同等程度的對待。」

▼明尼蘇達州數萬人上街抗議移民暨海關執法局（ICE）執法行動。（圖／路透）

▲▼美國明尼蘇達州數萬人上街抗議移民暨海關執法局（ICE）執法行動。（圖／路透）

苜蓿草俱樂部是什麼？

苜蓿草俱樂部創立於1913年，最初是為慶祝南方邦聯將領羅伯特·李（Robert E. Lee）的生日，直到1974年才接納非裔會員，1994年才開放女性入會。如今，它已成為一個由各大企業執行長、政治人物與其他華府菁英組成的專屬組織。

歷任美國總統大多有出席傳統，但川普2017年第一任期時取消露面，直到1月31日才首次親赴演說。當天晚宴舉辦在華府的希爾頓大飯店，聚集約200名俱樂部成員及其賓客。

