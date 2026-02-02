　
國際

以色列重開加薩拉法關卡　實施安檢開放人員通行

▲▼ 加薩拉法邊境關卡的埃及一側。（圖／路透）

▲圖為拉法邊境關卡的埃及一側。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列2日重啟加薩走廊與埃及之間的拉法（Rafah）通道，允許加薩走廊的巴勒斯坦民眾徒步進出。但目前僅開放人員通行，援助物資卡車仍無法進入。

路透、以色列時報報導，現階段尚不清楚有多少巴勒斯坦人已進出加薩地帶，根據相關規定，所有進出加薩的巴勒斯坦人必須先取得埃及核准，埃及會將名單轉交以色列國家安全局（Shin Bet）審查。以色列與埃及預計將對人數設定上限。

以色列將採取遠端監控方式，透過人臉辨識系統確認離開加薩的人是否在獲准名單上，並開門放行人員通過。至於入境加薩者仍必須接受以色列安檢，在通過拉法口岸後，會到以色列國防軍檢查站，只有通過相關程序之後，才能獲准前往哈瑪斯控制的加薩走廊。

這次開放拉法通道將允許巴勒斯坦人離開加薩，同時允許因戰火逃離家園但希望重返的民眾重新進入加薩。儘管口岸重新開放，以色列依然拒絕讓外國記者在未受監管的情況下進入加薩走廊。

拉法邊境關卡的重啟是美國總統川普促成的停火協議第一階段重要條件之一。儘管口岸重開，但加薩現狀依舊慘烈，約200萬巴勒斯坦人棲身在廢墟與帳篷中。

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯針對以色列發動突襲攻擊，隨後以色列展開報復轟炸，加薩戰爭爆發。根據巴勒斯坦官員統計，大約有10萬名巴勒斯坦人逃離加薩，絕大部分集中在戰爭爆發後的那9個月期間，部分的人取得援助組織協助，部分則是向埃及相關人士行賄取得離境許可。

以軍進入加薩走廊之後關閉拉法邊境關卡，也關閉埃及與加薩之間的費城走廊（Philadelphi Corridor），這切斷了巴勒斯坦傷者與病患前往加薩以外地區就醫的重要管道。

01/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

