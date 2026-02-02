最高檢出版首部《貪污治罪條例逐條評釋》　建構實務指引

▲最高檢出版《貪污治罪條例逐條評釋》。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

為回應社會對嚴懲貪瀆與人權保障的雙重期待，最高檢察署邀集32位具豐富實務與學術背景的檢察官，出版我國首部《貪污治罪條例逐條評釋》。全書316頁、近17萬字，系統解析構成要件與實務見解，釐清適用界線，提供司法人員辦案指引，也成為公務員風險管理與法律防身的重要參考，兼顧澄清吏治與保障人權。

最高檢指出，《貪污治罪條例》向來被視為我國懲治貪瀆犯罪最嚴厲的法律，規範公務員收受賄賂、圖利、詐取財物、侵占公有財產及濫權行使職務等行為，刑度嚴格、適用範圍廣泛。社會大眾期待藉由重法嚴懲貪腐、澄清吏治，但實務上對於部分行為是否應以貪污治罪條例重罰，長期存在爭議，亦引發對人權保障與公務員合理保護是否不足的討論。

有鑑於此，最高檢察署邀集32位來自各審級、兼具實務辦案經驗與學術論證能力的檢察官，共同編撰我國第一本《貪污治罪條例逐條評釋》，並列為最高檢察署法學叢書之三。該書以讀者角度出發，透過系統性體例與深入淺出的文字，搭配案例解析，將艱澀法條轉化為可操作的實務工具，期能建構完整的懲貪法律論述體系，作為司法人員與公務體系的重要指引。

本書定位為實務用書，全書依條例條次編排，每一條文均以「立法說明、構成要件解析、相關法規及解釋函令、實務見解、案例解析、評析」六大架構鋪陳，內容精確、架構清楚，並以重點標題協助快速查找。對於實務上有爭議之處，書中亦提出論證與見解，供各界參考。

此外，《貪污治罪條例逐條評釋》不僅是司法人員辦案的重要參考，更被定位為公務員、軍人、各級民意代表及其助理、約聘僱人員、國民法官，以及涉及政府採購之醫療、公共工程與教育等領域人士的法律防身手冊，可作為風險管理依據，避免因界線不明而誤觸法網。

書中亦就「公務員」身分認定進行系統性分析，清楚說明地方民代、村里長、約聘僱人員、公立醫院或軍醫院相關人員等是否屬公務員，並對「授權公務員」與「受託公務員」採從嚴解釋，避免刑事責任過度擴張。對於實務最常見的「圖利」與「便民」界線，書中從理論與案例加以釐清，協助公務員勇於任事、為民服務，同時守住法律底線、保障自身權益。