藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市長人選布局卡關，外傳台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然可能將於今（2日）會面協調。劉和然被問及相關問題僅表示，現階段希望透過協調機制，無論未來採初選、民調或其他方式，都能在農曆年前完成整合定案，外界應尊重黨內既有制度與節奏。李四川則說，並未被告知今晚要見面，就由黨部去協調。

國民黨新北市黨部主委黃志雄今日上午接受廣播節目《POP撞新聞》媒體人黃暐瀚專訪。針對黃國昌昨日競總開幕找來不少藍白要角，黃志雄說，黃國昌曾公開表示，希望3月底前和國民黨協調，而各陣營都有自己選戰節奏，所以國民黨2月中旬確定人選後，就會在2月底到3月份啟動和民眾黨的協調工作。

黃暐瀚詢問，希望藍白何時可以確定共推人選？黃志雄表示，最後期限3月底前，若扣掉過年，剩下不到40天。不過他強調，目前雙方默契、善意都持續展現，只是現在還沒進入實際協調階段。

傳出李四川與新北市副市長劉和然可能於今晚會面協調，劉和然對此表示，黨部在選舉布局上，向來有不同層級與不同形式的安排，包含公開、不公開，或是日程公開，但會談內容不公開等，皆依既定規劃進行，地方端一向予以尊重，黨部有其既定的遊戲規則，若有任何結果，自然會向外界說明。

劉和然表示，是否邀請哪些人出席、會面地點設在哪裡、活動是否對外公開，相關細節都屬黨部「遊戲規則」，不宜由個人對外說明或臆測。

不過李四川稍早受訪時則否認傳聞，直言並未被告知今晚要見面，相關協調就由黨部去協調。