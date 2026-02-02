　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

▲▼李四川副市長說明輝達簽約進度。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市長人選布局卡關，外傳台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然可能將於今（2日）會面協調。劉和然被問及相關問題僅表示，現階段希望透過協調機制，無論未來採初選、民調或其他方式，都能在農曆年前完成整合定案，外界應尊重黨內既有制度與節奏。李四川則說，並未被告知今晚要見面，就由黨部去協調。

國民黨新北市黨部主委黃志雄今日上午接受廣播節目《POP撞新聞》媒體人黃暐瀚專訪。針對黃國昌昨日競總開幕找來不少藍白要角，黃志雄說，黃國昌曾公開表示，希望3月底前和國民黨協調，而各陣營都有自己選戰節奏，所以國民黨2月中旬確定人選後，就會在2月底到3月份啟動和民眾黨的協調工作。

黃暐瀚詢問，希望藍白何時可以確定共推人選？黃志雄表示，最後期限3月底前，若扣掉過年，剩下不到40天。不過他強調，目前雙方默契、善意都持續展現，只是現在還沒進入實際協調階段。

傳出李四川與新北市副市長劉和然可能於今晚會面協調，劉和然對此表示，黨部在選舉布局上，向來有不同層級與不同形式的安排，包含公開、不公開，或是日程公開，但會談內容不公開等，皆依既定規劃進行，地方端一向予以尊重，黨部有其既定的遊戲規則，若有任何結果，自然會向外界說明。

劉和然表示，是否邀請哪些人出席、會面地點設在哪裡、活動是否對外公開，相關細節都屬黨部「遊戲規則」，不宜由個人對外說明或臆測。

不過李四川稍早受訪時則否認傳聞，直言並未被告知今晚要見面，相關協調就由黨部去協調。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命
快訊／袁惟仁過世　享年57歲
謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S
快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展
好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了
主辦兆元宴！　黃仁勳突喊「對不起」供應鏈高層笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

P人請注意！　春節出國「5大防雷重點一次看」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

P人請注意！　春節出國「5大防雷重點一次看」

「家樂福大墩店」宣布228熄燈！　全台門市預計年中改招牌

看綽號猜選手！「綠島囡仔」、「醬油」來了　桃猿春訓戰袍曝光

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命

明天起回溫轉乾　周末北東濕冷「再探10度以下」

S媽哭喊「寶貝重生了」！　小S致詞淚謝具俊曄：沒有雜質的心守護著我姐

快訊／袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年57歲

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

巨貪！1.37億人民幣　陸前司法部長唐一軍遭判無期徒刑

Melody遭爆「服務業殺手」登熱搜　微博掀兩派討論：康熙濾鏡破碎

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

政治熱門新聞

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

江啟臣深夜發聲：已簽署黨中央協議

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「裝什麼潢？」　黃國昌不滿劉書彬裝潢立院辦公室：到最近才知道

到底誰中800萬？一票北市議員喊不是我　議長發聲了

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

王瑞德：今彩539頭獎得主非國民黨議員

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

更多熱門

相關新聞

藍新竹縣長初選採73制　徐欣瑩明日動向成關鍵

藍新竹縣長初選採73制　徐欣瑩明日動向成關鍵

國民黨籍新竹縣長楊文科年底將卸任，接班布局隨即掀起激烈角力。新竹縣副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩雙雙表態爭取黨內提名，黨中央歷經兩度協調仍無共識，確定將進入初選階段。國民黨今（2日）發布公告寫明，新竹縣縣長候選人之提名，由新竹縣委員會依據「黨員投票」（佔百分之三十）與「民意調查」（佔百分之七十）之結果，決定提名名單，陳見賢已領表，徐欣瑩領表時間則尚未公開，動向備受黨內關注。

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

國民黨赴中找親人　沈伯洋：還沒學到國共內戰教訓

國民黨赴中找親人　沈伯洋：還沒學到國共內戰教訓

關鍵字：

國民黨劉和然李四川新北2026

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

S媽痛哭擁抱大S雕像！

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

姜元來現身陪伴具俊曄

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面