不是牙刷！飯店一晚快1萬「沒2備品」不能接受　大票爆共鳴

現在很多旅宿業不提供一次性備品，就有網友表示，他可以自己帶牙膏、牙刷等物，可是沒有瓶裝水、紙拖鞋，真的讓他很不能接受，「我認為某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店！」貼文引發眾人熱論。

有網友表示，牙刷、牙膏、棉花棒、牙線等備品，他都可以自己準備，「但一晚快1萬的飯店連瓶裝水都沒有，甚至紙拖鞋也沒…」對他這種有潔癖的人來說，要踩在飯店地板真的不自在。

雖然該飯店房間是用木地板，但想到有些飯店是鋪地毯，「還沒實施不提供一次性用品前，有些客人也是室外鞋直接踏在地毯上…後來實施後，那種地毯誰敢光腳踩在上面啊？！」

大票爆共鳴「還是出國玩吧」

貼文曝光後引發大量共鳴，「假借環保的名義行減少成本之實。住飯店99%的時間都是在房間裡面，連基本的備品跟飲用水都要省」、「而且明明他們的成本減少了，然後不降價就算了還漲價」、「我實在是覺得台灣飯店這種以環保之名行cost down之實真的非常過分。」

也有網友指出，「環境部是希望減量少用，沒有禁用一次性備品，客人需要可以要求」，並轉貼環境部去年初的影片，「​針對旅宿業者是否能提供個人衛生用品的疑問，環境部沈志修次長明確說明：如果有需要，旅宿業者可以選擇免費提供或收費販售個人衛生用品，環境部不會限制，也不會開罰！」