生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是牙刷！飯店一晚快1萬「沒2備品」不能接受　大票爆共鳴

▲▼備品,備品車,房務,保潔,客房清潔,退房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多旅宿業不提供一次性備品，就有網友表示，他可以自己帶牙膏、牙刷等物，可是沒有瓶裝水、紙拖鞋，真的讓他很不能接受，「我認為某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店！」貼文引發眾人熱論。

有網友表示，牙刷、牙膏、棉花棒、牙線等備品，他都可以自己準備，「但一晚快1萬的飯店連瓶裝水都沒有，甚至紙拖鞋也沒…」對他這種有潔癖的人來說，要踩在飯店地板真的不自在。

雖然該飯店房間是用木地板，但想到有些飯店是鋪地毯，「還沒實施不提供一次性用品前，有些客人也是室外鞋直接踏在地毯上…後來實施後，那種地毯誰敢光腳踩在上面啊？！」

大票爆共鳴「還是出國玩吧」

貼文曝光後引發大量共鳴，「假借環保的名義行減少成本之實。住飯店99%的時間都是在房間裡面，連基本的備品跟飲用水都要省」、「而且明明他們的成本減少了，然後不降價就算了還漲價」、「我實在是覺得台灣飯店這種以環保之名行cost down之實真的非常過分。」

也有網友指出，「環境部是希望減量少用，沒有禁用一次性備品，客人需要可以要求」，並轉貼環境部去年初的影片，「​針對旅宿業者是否能提供個人衛生用品的疑問，環境部沈志修次長明確說明：如果有需要，旅宿業者可以選擇免費提供或收費販售個人衛生用品，環境部不會限制，也不會開罰！」

01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命
快訊／袁惟仁過世　享年57歲
謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S
快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展
好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了
主辦兆元宴！　黃仁勳突喊「對不起」供應鏈高層笑了

日月潭、阿里山玩5天「每人5萬元」！網見行程喊合理

日月潭、阿里山玩5天「每人5萬元」！網見行程喊合理

國旅長期被詬病，許多人寧願多花錢出國，也不在國內玩。就有網友指出，最近看到有個五天四夜的國內行程，地點是九份、日月潭、阿里山國家森林遊樂區等，一人報價高達5萬多元，讓他忍不住直呼「太扯了」，這價格根本是富豪等級。不過行程曝光，網友卻認為價格貴蠻合理的，「這是包車旅遊，當然貴啊。」

造訪米其林二星Restaurant A

造訪米其林二星Restaurant A

BTS要來！他訂房「過半個月被取消」一查傻了

BTS要來！他訂房「過半個月被取消」一查傻了

「國旅2.2億旅次」遭疑灌水　藍委批：來立院開會、吃便當也算

「國旅2.2億旅次」遭疑灌水　藍委批：來立院開會、吃便當也算

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

