屏東女遭怪男多次尾隨叫囂攔車　警介入告誡+協助聲請保護令

▲屏東分局崇蘭所所長許晉維說明處理情形。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市近日有女子於社群平台發文，指控去年12月底至今年1月底間，騎車時多次遭同一名男子尾隨、叫囂甚至攔車，造成嚴重心理恐慌與身心不適。事件曝光後引發關注，屏東警分局表示，已依規定受理報案，對相對人核發書面告誡，並協助當事人聲請保護令，以維護人身安全。

這名女子表示，第一次遭遇時，發現該男子一路尾隨，起初不以為意，但當她刻意變換行車路線後，對方仍緊跟在後，讓她感到異常害怕。等紅燈時，她刻意慢一點起步，未料對方卻在右後方大聲叫囂：「綠燈幹嘛不走？你在跟蹤我嗎？」當下她受到驚嚇，只能趕緊騎往人多的公眾場所，並聯絡家人陪同離開。

隔日，她在等紅燈時又見到同一名男子逆向朝她方向騎來，讓她再度心生恐懼，立即轉往附近店家求助，並通知家人前來接應。未料今年1月底，她第三度遇到該名男子，甚至被追上攔車，對方要求她一同前往派出所說清楚。由於過度害怕，她主動提出報警請警方到場處理，對方隨即叫囂、比出不雅手勢後離去。

女子指出，連續遭遇後，她即使未再見到該名男子，只要看到相似車款或體型的人，就會出現手抖、恐慌、莫名落淚、語無倫次等症狀，甚至惡夢連連、噁心嘔吐，嚴重影響日常生活與工作，目前已就醫並服藥治療，狀況才稍有緩解。

對此，屏東警分局表示，針對網路社群貼文所提疑似跟蹤騷擾案件，警方在接獲被害人報案後，已依法即時受理並展開調查。經初步查證，已對相對人核發書面告誡，命其立即停止相關行為，並同步協助被害人向法院聲請保護令，以確保人身安全。