超商買惜食、回收舊3C都能集點　環境部推「綠點」折抵消費

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲環境部「環保集點」與全家擴大合作，回收舊3C用品、買友善食光都能賺「綠點」。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

到便利商店買惜食、春節整理家中廢棄3C用品回收，都能轉成實質回饋。環境部推動「環保集點」與多個通路合作，如今再與全家擴大規模，即日起至4月30日回收廢棄手機、筆電、平板、乾電池等，或購買「友善食光」鮮食，都能額外累積「環保綠點」，可享通路折抵或優惠，還有最高加碼送「2000綠點」。

▼環境部與全家合作，擴大規模推出「環保綠點＋全家優惠」。（圖／環境部提供）

▲▼環境部與全家合作，擴大規模推出「環保綠點＋全家優惠」。（圖／環境部提供）

環境部與全家合作，2月2日至4月30日期間推出「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鎖定春節大掃除常見的廢手機、筆電、平板等，只要期間註冊「環保集點會員」並綁定「全家會員」，將指定廢3C產品交由全家回收，除了依規定折抵消費外，每台還可加碼獲得「2000綠點」。而回收廢乾電池、廢光碟片（每0.5公斤）、行動電源，也可獲得綠點回饋。

活動也延伸至惜食行動，凡會員於全家購買「友善食光」商品，除享有通路優惠外，每件商品亦可累積綠點，鼓勵民眾透過日常消費，實踐減碳與循環利用。

●「環保綠點」怎麼用

環境部說明，「環保綠點」（Green Point） 是為推動「綠色消費循環」所建立的電子點數制度，目的在於實現「環保行動有價化」。民眾透過購買環保標章商品、搭乘大眾運輸、參與環保行動，即可累積綠點，每100點可折抵1元綠色消費，讓節能減碳行動同時回饋到日常生活中。

環境部邀請民眾下載「環保集點」APP，參與綠點行動，活動期間完成指定任務，還有機會抽中全家點數10,000點，共同實踐淨零綠生活。

●「環保集點」串聯4大超商

除了全家，環境部也串聯7-ELEVEN、萊爾富、OK 超商，讓民眾日常就能「邊消費、邊做環保」。只要透過環保綠生活行為或在店家累積綠點，之後在「環保集點」APP 將點數兌換為各大超商的電子票券、折抵券等，到門市結帳時出示條碼，就能直接折抵消費，相當於「把綠點當現金用」。

在集點機制上，各超商也祭出不同環保誘因，萊爾富與OK便利商店鎖定「環保產品」消費，民眾購買具環保標章、碳足跡、有機、產銷履歷等標示的商品，綁定會員後即可累積綠點，並不定期推出多倍送等加碼活動；7-ELEVEN 目前則以兌點應用為主，提供多種通用購物抵用券選擇。

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11創新推出「品牌專用點」新功能，用點數換咖啡相當於「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

●點數經濟擴大

有關點數效益放大，7-ELEVEN 近來於OPENPOINT APP創新推出「品牌專用點」新功能，即日起至2月3日購買CITY PRIMA指定精品咖啡，單筆消費滿100元，即可獲得「100點CITY PRIMA品牌專用點」，滿200元即獲得200點，以此類推。

「品牌專用點」可於2月28日前，「免費兌換」指定咖啡飲品，包含CITY PRIMA 精品系列、CITY CAFE 特選系列，兌換選擇更豐富多元，回饋程度等同買1送1。

活動限定uniopen會員，結帳需報會員手機號碼，詳細活動內容可至OPENPOINT APP「品牌專用點」查詢。

袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命
快訊／袁惟仁過世　享年57歲
謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S
快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展
好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了
主辦兆元宴！　黃仁勳突喊「對不起」供應鏈高層笑了

環境部環保集點綠點全家

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

