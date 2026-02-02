超商買惜食、回收舊3C都能集點　環境部推「綠點」折抵消費

▲環境部「環保集點」與全家擴大合作，回收舊3C用品、買友善食光都能賺「綠點」。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

到便利商店買惜食、春節整理家中廢棄3C用品回收，都能轉成實質回饋。環境部推動「環保集點」與多個通路合作，如今再與全家擴大規模，即日起至4月30日回收廢棄手機、筆電、平板、乾電池等，或購買「友善食光」鮮食，都能額外累積「環保綠點」，可享通路折抵或優惠，還有最高加碼送「2000綠點」。

▼環境部與全家合作，擴大規模推出「環保綠點＋全家優惠」。（圖／環境部提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部與全家合作，2月2日至4月30日期間推出「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鎖定春節大掃除常見的廢手機、筆電、平板等，只要期間註冊「環保集點會員」並綁定「全家會員」，將指定廢3C產品交由全家回收，除了依規定折抵消費外，每台還可加碼獲得「2000綠點」。而回收廢乾電池、廢光碟片（每0.5公斤）、行動電源，也可獲得綠點回饋。

活動也延伸至惜食行動，凡會員於全家購買「友善食光」商品，除享有通路優惠外，每件商品亦可累積綠點，鼓勵民眾透過日常消費，實踐減碳與循環利用。

●「環保綠點」怎麼用

環境部說明，「環保綠點」（Green Point） 是為推動「綠色消費循環」所建立的電子點數制度，目的在於實現「環保行動有價化」。民眾透過購買環保標章商品、搭乘大眾運輸、參與環保行動，即可累積綠點，每100點可折抵1元綠色消費，讓節能減碳行動同時回饋到日常生活中。

環境部邀請民眾下載「環保集點」APP，參與綠點行動，活動期間完成指定任務，還有機會抽中全家點數10,000點，共同實踐淨零綠生活。

●「環保集點」串聯4大超商

除了全家，環境部也串聯7-ELEVEN、萊爾富、OK 超商，讓民眾日常就能「邊消費、邊做環保」。只要透過環保綠生活行為或在店家累積綠點，之後在「環保集點」APP 將點數兌換為各大超商的電子票券、折抵券等，到門市結帳時出示條碼，就能直接折抵消費，相當於「把綠點當現金用」。

在集點機制上，各超商也祭出不同環保誘因，萊爾富與OK便利商店鎖定「環保產品」消費，民眾購買具環保標章、碳足跡、有機、產銷履歷等標示的商品，綁定會員後即可累積綠點，並不定期推出多倍送等加碼活動；7-ELEVEN 目前則以兌點應用為主，提供多種通用購物抵用券選擇。

▲7-11創新推出「品牌專用點」新功能，用點數換咖啡相當於「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

●點數經濟擴大

有關點數效益放大，7-ELEVEN 近來於OPENPOINT APP創新推出「品牌專用點」新功能，即日起至2月3日購買CITY PRIMA指定精品咖啡，單筆消費滿100元，即可獲得「100點CITY PRIMA品牌專用點」，滿200元即獲得200點，以此類推。

「品牌專用點」可於2月28日前，「免費兌換」指定咖啡飲品，包含CITY PRIMA 精品系列、CITY CAFE 特選系列，兌換選擇更豐富多元，回饋程度等同買1送1。

活動限定uniopen會員，結帳需報會員手機號碼，詳細活動內容可至OPENPOINT APP「品牌專用點」查詢。