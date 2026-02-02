新悦花園酒店推新年「新悦金馬包」　一泊美食住宿輕鬆享

▲新悦花園酒店推「新悦金馬包」，新年旅行提案輕鬆入手 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接嶄新的新年，新悦花園酒店以「吃喝玩樂通通包」為概念，推出全新新年住宿大禮包【新悦金馬包】，整合住宿、餐飲、體驗與在地旅遊元素，為旅人打造滿載祝福的新年旅行提案，寓意「馭見幸福，帶走新悦一整包的新年旅行祝福」。

【新悦金馬包】提供兩種方案選擇，一泊一食方案每套 3,180 元，價格親切、輕鬆入手；一泊二食方案每套 4,780 元，讓旅人依需求彈性選擇，享受更完整的假期體驗。

內容包含平日精緻雙人房住宿券 1 張，讓旅人在舒適靜謐的空間中好好放慢步調。一泊二食專案再加贈嘉義在地風味單人套餐 2 份，以及新悦星巴克美式咖啡 2 杯，為旅程注入滿滿能量。

此外，【新悦金馬包】也結合在地特色與親子體驗，內含「大醫生技體驗券」、「金興娃娃優惠折價券」，並隨包附贈嘉義市政府出版的旅遊指南《嘉市潮選店 2.0》1 本，協助旅人輕鬆規劃嘉義新年小旅行，不論是情侶、親子或好友出遊都相當合適。

新悦花園酒店表示，嘉義擁有許多值得細細品味的城市角落與私房景點，希望透過「新悦金馬包」，將旅程中最重要的幸福元素一次打包，讓旅人不只是入住嘉義一晚，而是能帶走一整份屬於新年的美好回憶與祝福，為新的一年揭開幸福序章。