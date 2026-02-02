奧萬大3月推鳥類調查、地質礦物研習班　邀民眾探中海拔森林奧秘

▲灰喉山椒鳥(母)。（圖／奧萬大森林志工陳科綬提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推廣生物多樣性保育並普及自然科學教育，南投奧萬大自然教育中心將於3月首度結合「生物觀察」與「地質探尋」兩大主題，推出「鳥語花香－鳥類調查研習班」以及中心首創的「礦野之習－地質礦物研習班」，透過理論與實地操作的雙軌學習，帶領學員體驗台灣自然資源的豐富魅力。

林業保育署南投分署指出，奧萬大森林遊樂區位地處中部山區中海拔地帶，保有針闊葉混合林、闊葉林、溪流、林緣及開闊草地等完整森林樣貌和多樣棲地類型，也成為中部地區重要的鳥類棲息場域；園區已記錄包含多種台灣特有種與特有亞種的超過百種鳥類，如台灣藍鵲、白耳畫眉、黃山雀、藍腹鷴等，亦可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹等猛禽於空中活動。

▲賞櫻遇見紅頭山雀。

「鳥語花香」研習班由生物學者陳德治分享鳥類野外觀察經驗與方法，學員將學習如何透過體型、飛行姿態及鳴叫聲辨識鳥類，並掌握望遠鏡操作技巧，讓初學者也可快速成為鳥類辨識高手；課程另一重點在於「公民科學」的實踐，安排不同時段的野外調查，讓學員記錄鳥類數量與行為，從中理解鳥類與棲地環境的共生關係。

▲鳥類野外觀察。（圖／林業保育署南投分署提供）

奧萬大自然教育中心表示，奧萬大不僅是賞楓勝地，更是臺灣地質科學的天然教室，區域內地質構造明顯，豐富的岩石與礦物類型是推動環境教育的理想場域；今年該中心首次與國立自然科學博物館合推「礦野之習—地質礦物研習班」，邀請地質學專家董國安與蔣正興擔任講師，讓艱澀的地質學理論轉化為生動的實地導覽，帶領民眾深入中央山脈西側的萬大溪流域，探索溪谷中的地質密碼與礦物寶藏，也透過「走入地層」的方式，激發大眾對臺灣土地故事的認同感與保護意識。

▲▼萬大北溪礦物探索，圖為水晶。

南投分署提醒，「鳥語花香 鳥類研習班」2月8日前、「礦野之習 地質礦物研習」2月15日前報名都可享有早鳥優惠，如對活動有任何疑問，可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/AWDNC） 或電洽049-2974499/ 許先生洽詢。

鳥語花香 鳥類研習班

https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1502

礦野之習 地質礦物研習

https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1507