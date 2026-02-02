品冠被控詐1740萬　反指醫師娘找黑衣人討債...互告結果出爐

▲品冠被控投資詐欺1740萬元，檢察官調查認為犯罪嫌疑不足，處分不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

馬來西亞籍藝人品冠先前遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬元入袋後沒有下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還上媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。台北地檢署調查認為，裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女涉嫌恐嚇、洩漏個資，因此在2日處分2人都不起訴。

裘叡翎提告指出，她在2018年的一場飯局上，1名友人陳志剛推薦她投資「天津易樂有限公司」，預計投資3年獲利可達300%到500%，當時品冠在一旁附和勸進，所以她就在當年7月間，分5、6次匯款共1740萬元到品冠的銀行戶頭，結果她一直沒有拿到投資協議書，無法證明她當上公司股東，也沒有收到分紅。

品冠(本名黃品冠)解釋雙方金流的起因，裘叡翎先前投資另一間公司「香港易樂堂」需要美金，所以透過品冠的香港帳戶轉帳57萬美元，裘叡翎存入他帳戶的憑條上也寫著是「借款」，可見與所謂的天津易樂投資無關。品冠反控裘叡翎在2024年起，以言語恐嚇的方式討債，還把他家住址洩漏給黑衣人登門騷擾，另外找媒體投訴不實指控，則涉嫌加重誹謗罪。

北檢調查認為，品冠並沒有有參與遊說裘叡翎投資天津易樂，雙方的金錢往來屬於一般民事借貸糾紛，而根據品冠所提供的錄音，裘叡翎討債時並沒有具體惡害告知，也無法證明裘叡翎將品冠住處提供給黑衣人去登門討債，事後裘叡翎依自身立場向媒體表達對投資糾紛的看法，屬可受公評之事，2人互告結果都是犯罪嫌疑不足，被處分不起訴。