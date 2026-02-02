　
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南「永興銀樓」遭法拍　用料2.5噸白銀...純銀含量70％

▲湖南郴州「永興銀樓」。（圖／翻攝大風新聞）

▲湖南郴州「永興銀樓」。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南郴州永興縣地標建築「永興銀樓」近日傳出登上法拍市場，在國際黃金、白銀價格大幅波動的背景下，該建築本體大量使用白銀、卻以相對低價起拍，引起市場與網友熱議。根據拍賣資訊顯示，銀樓用銀總量達2.5噸，其中，純銀含量約70%，估價約超1200萬元（人民幣，下同），但首拍最終無人出價流標，後續處置仍受外界關注。

《大風新聞》報導，法拍網顯示，該樓純銀含量為70%，共用了1.75噸純銀，評估價值為12047000元，折算下來單價為每克純銀6.88元，引發網友熱議。本次拍賣於1月16日進行，有兩人報名，但因無人出價最後流拍。

▲湖南郴州「永興銀樓」。（圖／翻攝大風新聞）

本次拍賣標的委託方為「湖南鑫達銀業股份有限公司」，拍賣內容涵蓋永興縣便江街道永興大道256號的一處工業用地、地上建築物、苗木，以及銀樓所使用的白銀、佛像與雕塑等。依據湖南省郴州市中級人民法院（2025）湘10破13號裁定書，該院已於2025年8月15日受理湖南鑫達破產清算案件。

法拍平台公告顯示，各項資產評估中，銀樓所用白銀評估價為1204萬7000元；土地、建築物、苗木及佛像雕塑等合計後，整體評估價約3137萬元，起拍價為2509萬6950元。

評估報告指出，銀樓建築由5萬兩白銀構成，換算約2.5噸，其中，純銀約1.75噸，評估時採用的純銀單價為每克6.884元。

隨著近期國際白銀價格走高，市場現貨已突破每克29元，有網友據此推算，僅1.75噸純銀市值即超過5000萬元，認為此次法拍價格偏低，似乎有「漏」可撿。

不過，拍賣公告中特別註明，得標者須維持「中國白銀文化館（天下銀樓）」的文旅景區核心定位，不得擅自變更用途或拆除建築，相關限制也被視為影響投標意願的重要因素。

01/31 全台詐欺最新數據

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

