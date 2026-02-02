白沙屯拱天宮宣布今年起新增爐主媽祖　3神尊共乘大鑾轎赴北港

▲拱天宮今宣佈為導正進香正統本質，今年首度安排拱天宮爐主媽共乘鑾轎進香，引發外界討論。（圖／翻攝拱天宮官網，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮徒步北港進香人數逐年攀升，去年逼近33萬人參加、較前年爆增1倍，後龍鎮「山邊媽祖」多年來跟白沙媽祖「大媽」共乘鑾轎進香，山邊媽聲勢大增；不過，拱天宮為導正進香的主體性，今（2）日宣佈首度恭請爐主媽祖隨行進香，共同掌理進香事務，昭示信仰主軸、回歸傳統本質。這是否代表未來進香時白沙媽、山邊媽將「分道揚鑣」？引發外界議論。

2026年（丙午年）白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香行程，廟方值年爐主今（2）日下午擲筊擇日，決定4月13日（農曆2月26日）凌晨「粉紅超跑」起駕出發，16日抵達北港、20日回程 ，今年進香行程為期8天7夜，3月11日起受理信眾報名北港北港進香。

不過，拱天宮今發表聲明，指在2010年，「白沙屯媽祖進香」登錄為國家級無形文化資產後，聲勢大增，卻也引發對信仰本質的誤讀，近年北庄信仰發展急遽改變，在追星思維的推波助瀾下，利用媒體論述刻意放大與誤導「平起平坐」或「掌轎主導權」的錯誤觀念，忽略原有信仰結構與聚落平衡，甚至動搖東西里與南北庄長久以來的信仰秩序。

拱天宮說，身為白沙墩地區清代以來的信仰核心，有責任維繫地方平衡、守護信仰初心，也避免有心人士之操作、模糊信仰初心。因此，為未雨綢繆，經請示正殿媽祖賜杯獲得首肯，自今（丙午）年起，恭請爐主媽祖隨行進香，共同掌理進香事務，以昭示信仰主軸、回歸傳統本質。

拱天宮指出，在1945年前進香僅由白沙屯媽祖獨自乘轎，多個聚落村民一起參與進香，1937年～1945年日治末期，因皇民化政策壓制民間信仰，白沙屯亦曾發生「媽祖避難」事件，進香活動數度中斷。戰後為復興傳統，地方頭人與爐主合力重整信仰，以「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香」為核心、信仰範圍涵蓋東西里及南北庄，將諸聚落的信仰傳統尋回並繼續流傳。

拱天宮說，不論是在1945年前或之後，始終維持著「白沙屯媽祖獨自乘轎，聯庄信仰圈內聚落村民一起參與進香」的進香模式，故坊間訛傳早期進香有多尊媽祖同乘大轎云云，並非真實，此聯庄信仰也呼應拱天宮正門對聯所言「以保東西里」、「為護南北庄」的歷史脈絡。不論是拱天宮內的何尊媽祖，地方信眾均長久以「大媽」尊稱，足見其在白沙墩聯庄信仰的崇高地位。



拱天宮指出，直到1952年發生輦轎衝突事件後，南庄分立，村民新塑神像獨立進香至今；為使媽祖信仰永續流傳，由北庄聚落支援人力，惟要求村落媽祖要一同去進香，於是山邊媽祖始得「客座」在拱天宮神轎內。然進香儀式、刈火、香火傳承與主導權始終以拱天宮白沙屯媽祖為中心、以此為依歸，除相關儀式一直保存至今以外，更有歷史脈絡、儀式紀錄得以考究。