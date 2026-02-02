　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會承諾一路相伴

▲犯罪被害人保護協會屏東分會梁應鐘主委提供協助 。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

▲犯罪被害人保護協會屏東分會梁應鐘主委提供協助 。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉1月28日上午發生43歲孫姓機車騎士不幸遭怪手壓死事件，留下罹患血癌的妻子及三名年幼子女，家庭頓失唯一經濟支柱。犯罪被害人保護協會屏東分會獲悉後即刻啟動關懷機制，梁應鐘主委親自前往慰問，致贈慰問金並承諾一路相伴，陪伴家屬度過難關。

▲犯罪被害人保護協會屏東分會梁應鐘主委提供協助 。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

▲犯罪被害人保護協會屏東分會梁應鐘主委提供協助 。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

這起不幸發生後，犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會梁應鐘主委在得知案家處境後，立即指示啟動即時關懷服務，並於近日偕同潮州高中林校長、分會專員及志工，親赴生命館致贈慰問金，表達對家屬的深切關懷與支持。

梁主委表示，犯保屏東分會將秉持「一路相伴」的服務精神，提供家屬即時且持續的陪伴，除情緒支持外，也將協助處理後續法律程序，並與縣政府及相關單位密切合作，減輕家屬在面對司法及行政事務時的壓力，讓家屬不必獨自承受。

此外，分會亦將主動協助孫姓騎士家中三名年幼子女申請相關獎助學金補助，期能減輕家庭經濟負擔，確保孩子安心就學、穩定成長。

梁主委也關心案妻身體狀況，期盼透過整合資源，讓其能專心休養治療，陪伴孩子走過人生艱難時刻。

犯保屏東分會強調，未來將持續追蹤案家需求，透過實際行動陪伴受害家庭走出傷痛，重拾生活的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S鞠躬致意發聲　具俊曄深情堅守到最後
三上悠亞被下封口令！認了經紀公司要求「不能公開」
搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水
北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團
SJ始源趕到金寶山　大S雕像前獻花致意
台灣新車銷量「神車衝破4600輛」！特斯拉只剩6輛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南之光！長榮中學勇奪2026 IEYI全國發明展雙獎　府城唯一獲獎校

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會承諾一路相伴

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營　黃偉哲盼培育科技素養新世代

春節、228連假海運疏運啟動　航港局提醒留意航班

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

台南之光！長榮中學勇奪2026 IEYI全國發明展雙獎　府城唯一獲獎校

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會承諾一路相伴

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營　黃偉哲盼培育科技素養新世代

春節、228連假海運疏運啟動　航港局提醒留意航班

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

拉拉熊粉撲康是美超萌開賣、屈臣氏攜手布丁狗、大耳狗陪你過新年

SJ始源也來看大S！日本被拍到「已經穿全身黑」　下飛機直奔金寶山

大S雕像儀式落幕！小S鞠躬致意發聲　具俊曄深情堅守到最後

宜蘭幾米廣場前暗夜驚魂　轎車失控撞分隔島側翻駕駛送醫

暴風雪收留浪浪惹怒主子　「小三貓霸佔沙發取暖」橘貓後方怒瞪

台南之光！長榮中學勇奪2026 IEYI全國發明展雙獎　府城唯一獲獎校

屏東女遭怪男多次尾隨叫囂攔車　警介入告誡+協助聲請保護令

《全明星》黃沐妍「挺6個月孕肚」解放比基尼！認了胖8kg：不易飲控

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會承諾一路相伴

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

【撞人還動手】男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

地方熱門新聞

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

高齡駕駛人換照新制　即將上路

11歲童疑遭逼吞磁鐵林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

屏東女跟風投資虛擬幣　警及時攔阻

摔落2米深水溝　重機騎士獲救送醫

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

更多熱門

相關新聞

剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲

剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲

高院二審審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉聯手虐死1歲男童案，今（27日）駁回上訴，維持姊妹倆各無期徒刑、18年徒刑判決，剴嬤委任律師團聆判後，拍胸鬆了好大一口氣，受訪感謝二審判決雖無法滿足人民期待，但可警告「這些在作惡的、虐童的成人們，要注意！如果再虐待兒童，他們會受到像被告這樣無期徒刑的重判！」

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

溫情15年不間斷南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

溫情15年不間斷南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

關鍵字：

屏東意外犯保協會家屬關懷慰問金法律支援

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

S媽痛哭擁抱大S雕像！

姜元來現身陪伴具俊曄

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面