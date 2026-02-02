車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會承諾一路相伴

▲犯罪被害人保護協會屏東分會梁應鐘主委提供協助 。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉1月28日上午發生43歲孫姓機車騎士不幸遭怪手壓死事件，留下罹患血癌的妻子及三名年幼子女，家庭頓失唯一經濟支柱。犯罪被害人保護協會屏東分會獲悉後即刻啟動關懷機制，梁應鐘主委親自前往慰問，致贈慰問金並承諾一路相伴，陪伴家屬度過難關。

這起不幸發生後，犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會梁應鐘主委在得知案家處境後，立即指示啟動即時關懷服務，並於近日偕同潮州高中林校長、分會專員及志工，親赴生命館致贈慰問金，表達對家屬的深切關懷與支持。

梁主委表示，犯保屏東分會將秉持「一路相伴」的服務精神，提供家屬即時且持續的陪伴，除情緒支持外，也將協助處理後續法律程序，並與縣政府及相關單位密切合作，減輕家屬在面對司法及行政事務時的壓力，讓家屬不必獨自承受。

此外，分會亦將主動協助孫姓騎士家中三名年幼子女申請相關獎助學金補助，期能減輕家庭經濟負擔，確保孩子安心就學、穩定成長。

梁主委也關心案妻身體狀況，期盼透過整合資源，讓其能專心休養治療，陪伴孩子走過人生艱難時刻。

犯保屏東分會強調，未來將持續追蹤案家需求，透過實際行動陪伴受害家庭走出傷痛，重拾生活的力量。