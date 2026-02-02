振興加碼！嘉義200家食安金店春節送好禮

▲嘉義市食安三金聯手出擊，消費滿百送春聯 選好店、安心過好年 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接農曆春節消費熱潮，嘉義市政府衛生局配合市府振興經濟、普發現金 6,000 元政策，今（2）日攜手榮獲「食安三金獎」的優質店家，舉辦 2026「食安三金迎新春 消費滿百送春聯」活動記者會，正式宣布活動開跑。

衛生局表示，自 115 年 2 月 2 日起，民眾至食安三金獎店家消費滿 100 元以上，即可獲得具馬年吉祥寓意的限量「方斗春聯」1 套，數量有限，送完為止。期盼透過活動鼓勵市民優先選擇通過食品衛生評核的安心好店，讓大家「吃得安心、買得放心」，歡喜迎新年。

衛生局長廖育瑋指出，春節是採買與外食最頻繁的時刻，食品安全格外重要。「食安三金獎」以餐飲衛生分級評核為核心，自 109 年首創餐飲業「金質獎」，並陸續推動烘焙業「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」及飲冰品業「金搖獎」，透過「輔導、評核、抽驗」三重把關機制，建構具指標性的食品安全管理制度。

今年共有 200 家通過嚴格評核的食安模範店家參與活動，包含「金質獎」122 家、「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」48 家及「金搖獎」30 家。衛生局呼籲民眾春節採買及外食時，認明食安三金獎標章，以實際行動支持優質業者。

此外，為擴大普發現金效益，市府也串聯 130 家以上業者，自 115 年 1 月 24 日至 3 月 31 日推出「店家加值優惠串聯活動」，市民持專屬紅包袋消費即可享折扣與滿額優惠。另自 115 年 2 月 1 日起累計消費滿 2,000 元發票，可兌換 200 元商圈夜市券，每人最高 600 元，兌換活動將於 3 月 2 日開跑，數量有限。

衛生局提醒，春聯與優惠皆為限量，建議民眾把握春節檔期，走進食安三金好店消費，享優惠、拿好禮、安心過好年。