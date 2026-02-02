藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

▲新竹縣副縣長陳見賢。（圖／陳見賢辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍新竹縣長楊文科年底將卸任，接班布局隨即掀起激烈角力。新竹縣副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩雙雙表態爭取黨內提名，黨中央歷經兩度協調仍無共識，確定將進入初選階段。國民黨今（2日）發布公告寫明，新竹縣縣長候選人之提名，由新竹縣委員會依據「黨員投票」（佔百分之三十）與「民意調查」（佔百分之七十）之結果，決定提名名單，經中央提名審核程序，報請中央常務委員會核定。

新竹縣向來被視為藍營鐵票區，綠營已長達25年未能執政，藍營內部普遍認為，只要能在黨內初選出線，勝選機率便大幅提高。然而，近年人口結構快速變化，藍綠板塊已非昔日可比，即便綠營呼聲最高的民進黨籍竹北市長鄭朝方尚未正式表態，但藍營若在初選階段先傷和氣，後續選戰勢必更加艱困。

▲徐欣瑩不滿初選「七三制」。（圖／記者湯興漢攝）

陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委長達9年，並已出任副縣長7年，藍營地方組織幾乎盡在其掌握，去年11月底，陳率先宣布爭取新竹縣長提名時，現場湧入國民黨新竹縣議會正副議長、20多位縣議員，以及上百位鄉鎮長、代表會正副主席與工商團體代表到場力挺，展現強烈企圖心。

深知陳見賢地方實力的徐欣瑩，無法接受國民黨「七三制」（民調70%、黨員投票30%）初選方式，認為相較全民調對自己並不有利，不過黨中央仍拍板於2月2日公告初選時程，讓徐氣憤不已。她隨即發出措辭強烈的聲明，直指若黨中央執意與民意對作，將不再受限於不公體制，直接訴諸縣民、參選到底，外界因此揣測其可能脫黨參選。

國民黨新竹縣黨部今日發出公告寫明，新竹縣縣長候選人之提名，由新竹縣委員會依據「黨員投票」（佔百分之三十）與「民意調查」（佔百分之七十）之結果，決定提名名單，經中央提名審核程序，報請中央常務委員會核定。新竹縣委員會得參考登記同志意見決議不辦理黨員投票，新竹縣縣長選舉候選人之提名以民意調查結果作為建議提名依據；必要時，中央提名協調小組得決定是否辦理黨員投票。為促進團結和諧，贏得選舉，經協調產生建議提名人選者，不辦理黨員投票及民意調查。黨員投票日期及時間為3月28日上午8時至下午4時。

陳見賢今日上午已領表，徐欣瑩領表時間則尚未公開，動向備受黨內關注，待明日領表時間截止後，下周即會進行登記。