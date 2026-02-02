春節國道易壅塞路段曝　高公局規劃11條替代道路

▲春節國道疏運。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

春節連續假期將至，高速公路局預期，返鄉及旅遊車潮湧現，將導致國道部分瓶頸路段出現壅塞情形，規劃11條國道易壅塞路段替代道路，民眾可透過1968App查詢。

高公局根據歷年連假交通特性，預測易壅塞路段並規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74線及國4。

▲▼春節國道疏運替代道路。（圖／高公局提供）



針對短途旅次，高公局建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道，共規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

高公局指出，為加強導引用路人使用替代道路，已於沿線設置導引標誌，另建議民眾可多利用1968App「即時影像」功能確認國道即時路況。

高公局也說，為分散春節連續假期尖峰時段車流，2月14日至16日實施單一費率；2月17日至22日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及0至5時暫停收費等措施。