地方 地方焦點

台南之光！長榮中學勇奪2026 IEYI全國發明展雙獎　府城唯一獲獎校

記者林東良／台南報導

2026 IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽於1月29日在台北圓滿落幕，台南市私立長榮高級中學表現亮眼，不僅成為台南市唯一晉級全國決賽的學校，更一舉抱回兩項大獎，為府城再添榮耀。

在長榮中學國中部郭鎮寧老師指導下，兩組國二學生團隊以貼近生活需求的創新作品「自動桌球撿球器」與「自動翻身器」，雙雙榮獲國中組銅牌獎，其中「自動翻身器」更獲得「社會照顧類企業特別獎」肯定，展現學生在科技實作與人文關懷並重的學習成果。

獲得國中組銅牌的「自動桌球撿球器」，由李冠綸、劉立磬、蔣奇恩三位體育班學生共同研發。團隊從日常訓練經驗出發，觀察到桌球練習時頻繁撿球既耗時又耗體力，進而設計出可提升訓練效率的自動化裝置，成功將科技應用於最熟悉的運動場域，展現以問題為導向的創意思維與實作能力。

另一件作品「自動翻身器」則聚焦高齡化社會的長照需求，由陳家煦、林洋右、葉立澤三位同學共同完成。作品設計目標在於協助臥床病患定時翻身，減輕照護者體力負擔，同時兼顧安全性與實用性。其高度社會關懷精神深獲評審肯定，不僅奪下國中組銅牌，更進一步榮獲社會照顧類企業特別獎。

談及獲獎關鍵，劉立磬同學分享，評選過程中主動與評審互動、清楚表達設計理念，是脫穎而出的重要因素。指導老師郭鎮寧表示，平時即透過模擬評審提問的方式訓練學生臨場反應與表達能力，讓學生在正式比賽中能展現自信與專業。

學生們也分享備賽過程中的挑戰與成長。陳家煦表示，研究主題與方法歷經多次修正，過程雖辛苦，卻讓作品更趨成熟；李冠綸則提到，比賽現場曾突發器材損壞狀況，團隊臨場搶修、排除問題，最終順利完成展示。林洋右認為，從發想到實作，最難忘的是團隊分工合作、共同解決問題的過程；蔣奇恩也表示，北上參加全國決賽，見識到各校多元發明主題，對視野拓展是一大收穫。

作為台南市唯一晉級全國決賽並成功獲獎的學校，長榮中學校長許德勝表示，學校長期推動以生活經驗為起點的專題導向學習（PBL），鼓勵學生將創意轉化為解決實際問題的具體方案。此次獲獎不僅是學生努力的成果，更是學校深耕科學教育、培養具社會責任感與行動力創新人才的重要成果，未來也將持續推動跨域實作與創新課程，讓學習真正走進生活。

