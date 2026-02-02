走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」體驗恆春半島人文生態

▲山海古宅的「咾咕花」石砌。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為帶領民眾深入認識恆春半島的自然地景與生活歷史，墾丁國家公園管理處將於2月14日及3月22日舉辦「半島微行－西屏山古道行」活動，串聯德和與山海社區，透過古道健行、社區導覽與DIY體驗，重現先民翻山越海的生活軌跡，邀請民眾走進西屏山，感受山海交織的文化風景。

活動每梯次限額30人，報名費用為每人350元，包含DIY材料與導覽解說費。為鼓勵不同年齡族群走出戶外、親近自然，主辦單位特別提供65歲以上長者及10至17歲青少年免費名額，共計20名，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，相關資訊可至墾丁國家公園管理處官網查詢。

根據《恆春縣志》記載，「西屏山」指的是恆春縱谷西側的恆春西臺地，地形呈西高東低，最高稜線自大平頂向南延伸，經關山至貓鼻頭，構成半島西側重要的地景脈絡。早年恆春居民若欲前往西海岸，常自德和一帶出發，翻越槺榔坪，抵達舊稱「蟳廣嘴」的山海港，這條古道曾是婚嫁往來、探親訪友、漁獵與拓墾的重要通道。

日治時期，西臺地遍植瓊麻，並鋪設輕便臺車軌道運輸麻葉，俗稱「鐵支仔路」，見證當年農業與產業發展的繁盛景象。隨著產業沒落與外來種銀合歡大量擴散，生態環境亦面臨挑戰。近年德和社區發展協會積極將銀合歡轉化為綠能與工藝素材，製作家具、文具、溜溜球及手工月琴，為外來種植物賦予新的環境教育價值。

本次活動結合銀合歡DIY體驗、西屏山古道健行、咾咕花古宅參訪及社區達人導覽，透過走讀與實作，讓參與者深入認識恆春半島的農業記憶、產業變遷與自然生態，是一趟兼具文化深度、童趣與野趣的特色行程。