愛愛太猛「GG上翹15度」骨折　他問掛哪科？骨科醫解答：快去急診

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，與伴侶親密時疑似用力過猛，導致生殖器不小心折到，往上翹約15度，驚慌發文詢問就醫科別。貼文引來骨科醫師劉大維幽默留言「請不要來找我，GG沒有骨頭」；另有泌尿科醫師指出，「陰莖骨折」為通俗說法，其實是陰莖海綿體外的白膜破裂，屬於泌尿科急症，需盡速處理。

男網友在Threads發文，與另一半愛愛時太過用力，疑似造成「GG骨折」，導致生殖器角度向上翹約15度，「感覺軟骨有點骨折」，並詢問「請問我應該要掛哪一科？」貼文曝光後引發關注，吸引129萬人瀏覽。

貼文曝光，釣出骨科醫師劉大維幽默回應，「骨科醫師路過，請不要來找我，GG沒有骨頭，請大家告訴大家，謝謝。」其他泌尿科醫師則建議，趕快掛急診，「如果拖太久會有後遺症，可能GG形狀會歪掉，也可能影響勃起功能喔。」

針對「生殖器骨折」，泌尿科醫師高銘鴻曾在粉專指出，「陰莖骨折」是通俗講法，醫學上指的是陰莖海綿體外層白膜破裂，最常見原因為性交時意外撞擊或彎折，可能出現立即性劇烈疼痛，並聽到「啪」一聲，接著快速喪失勃起功能，陰莖腫脹變色，外觀可能呈紫色，看起來有點像茄子。

若合併尿道受傷，甚至可能在尿道口看到血液，他也提醒，陰莖骨折屬泌尿科急症，若延誤治療，可能導致陰莖彎曲，或日後出現勃起功能障礙等後遺症。