地方 地方焦點

神話化為光影！2026台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光

▲▼ 神話化為光影！2026 台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2026 台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會將於3月3日在嘉義縣登場，嘉義縣政府今（2）日舉辦「鄒族傳說燈區」宣傳記者會，搶先揭露燈區策展概念與展演亮點，邀請民眾走進以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，從神話、儀式到生活記憶，深入感受鄒族文化精神。

▲▼ 神話化為光影！2026 台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳及多位縣議員出席記者會，並攜手跳起象徵團結祝福的「大圍舞」，為燈會祈福，也提前展現燈區高度互動的特色，現場氣氛熱絡。

策展人鄭佩茜表示，本次燈區以「神之境」為策展主軸，透過光影敘事引導民眾走入鄒族神話情境，結合 Hamo 天神降臨的傳說與光線美學，展現原住民族敬天愛土、面對困難仍堅定前行的文化精神。

▲▼ 神話化為光影！2026 台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

燈區規劃多組展演與互動體驗，包括天神降臨燈光秀、火塘與勇士意象、仿庫巴涼亭、互動式杵小米、各族群圖騰光環境及鄒族家屋影像展示，讓民眾在燈區每個轉角都能看見文化細節。其中，高達 6 公尺的「戰祭神樹」主燈，結合 3D 動畫與科技光影，成為燈區最吸睛的視覺焦點。

▲▼ 神話化為光影！2026 台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

燈會期間每日晚間 18 時 50 分與 19 時 25 分，安排鄒族樂團現場演出，帶領民眾一同跳大圍舞，完成舞蹈後與貓頭鷹燈組合影打卡，還可獲得每日限量 300 份的「鄒族平安卡」。

▲▼ 神話化為光影！2026 台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，阿里山不僅擁有豐富自然景觀，也蘊含深厚的鄒族文化，縣府近年持續推動部落旅遊與文化體驗，希望讓民眾走進阿里山，不只是健行，更能深入認識原住民族的生活與故事。他也強調，台灣燈會是重要的城市行銷平台，能讓更多人透過燈會，看見嘉義的文化底蘊與城市轉變。

▲▼ 神話化為光影！2026 台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2026 台灣燈會為期 13 天，串聯多個特色燈區，期間每日皆有展演活動，開幕日安排煙火秀，並規劃 2 場無人機表演，天天精彩可期。

關鍵字：

台灣燈會嘉義光影秀鄒族文化

