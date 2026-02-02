13天百萬人潮！2026台灣燈會在嘉義縣　啟動最高規格防災演練

▲▼ 嘉義縣政府2026台灣燈會防災應變演練 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣盛大登場，因應活動期間大量人潮湧入，嘉義縣政府今（2）日在永慶高中前台灣燈會場地舉辦「防災應變演練」，由縣長翁章梁親自擔任指揮官，全面檢視各項突發狀況應變處置作為，期盼將危害事故及人員傷亡降至最低，達成「零事故、零傷亡」目標。

本次演練以大型群聚活動事故為主軸，針對燈會活動性質及場地特性，預擬燈會期間可能發生的緊急狀況，透過模擬災害情境與避難疏散流程，讓燈會志工與相關單位熟悉醫療救護、滅火、緊急疏散等應變作為，提升整體防災應變能力，確保民眾安全。

演練採實景實作方式進行，由各主導單位依序演練，情境涵蓋重大人為危安事件（含火災搶救）、志工引導疏散、陸上重大交通事故及大量傷患緊急醫療救護等項目，參演人員全心投入，過程逼真。

翁章梁表示，2026台灣燈會為期13天，展演內容豐富，預期吸引大量遊客，一旦發生突發狀況，必須迅速控制並排除，降低民眾恐慌、快速恢復秩序。同時也會即時關注網路輿論，第一時間正確澄清訊息，避免不實謠言擴散，確保燈會平安圓滿。

本次演練共動員近 350 人參與，透過精實訓練建立完善防救災機制，為 2026 台灣燈會打造最周全的安全防線。