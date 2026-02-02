快訊／高雄工安事故！整輛怪手側翻躺路中佔2車道　驚險現場曝

▲高雄工安事故！整輛怪手側翻躺地佔2車道。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄中華一路靠近大順一路路口今（2）日下午發生怪手側翻事故，據了解，怪手司機在行進間，疑似沒注意到路面工程的寬距，整輛車不慎側翻，所幸無人受傷，當時一旁的車道也未有車輛經過。

該怪手下午正在進行工程時，疑似未注意施工路面工程的寬距，導致整輛車側翻躺地橫跨2車道。目前中華一路僅剩一車道可通行，警方獲報已緊急前往協助疏導交通。至於詳細事故原因尚待進一步調查釐清。