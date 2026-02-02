OL愛慕正妹同事　強壓在床吻耳揉胸指侵10分鐘！賠錢和解換免囚

▲高雄女子趁著女同事酒醉竟趁機硬上。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓女子長年垂涎正妹同事，前年10月趁兩人酒吧買醉後，竟在對方租屋處獸性大發，無視同事掙扎，強行「壁咚」壓床、揉胸並指侵得逞，林女原先還瞎掰「斷片」企圖脫罪，直到二審才認罪賠錢，獲高雄高分院改判徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，林女對正妹同事小芳（化名）愛慕已久，2023年10月14日凌晨，兩人相約在新興區某酒吧買醉，隨後林女護送小芳回租屋處休息，怎料酒精作祟加上同處一室，林女竟凍未條，強行將小芳壓制在床。

小芳控訴，當時林女像瘋了一樣，先是狂吻她左耳，隨後伸出鹹豬手揉虐胸部，最後甚至粗暴指侵長達10分鐘，隔日小芳質疑時，林女竟厚臉皮辯稱「不清楚為何美好的夜晚變這樣？」還堅稱是「兩情相悅」。

法官審視兩人的對話紀錄發現，林女曾傳訊道歉稱「一定是造成你很大不舒服」、「我先跟你道歉」、「對不起」、「造成你的感受很差」，才戳破她的斷片謊言。

高雄地院一審依妨害性自主罪，重判林女徒刑3年6月，林女嚇得趕緊上訴，並在二審期間掏出誠意與小芳達成賠償和解，同時改口認罪，高等法院高雄分院考量她已有悔意，且雙方達成和解，改判她2年徒刑、緩刑5年，全案可上訴。