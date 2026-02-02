酒駕再犯不再只是罰！嘉義分署結合戒治資源　從源頭降低風險

▲▼ 結合行政執行與專業戒治資源，嘉義分署協助義務人戒除酒癮、防杜酒駕再犯 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為保障用路人安全、落實政府酒駕零容忍政策，法務部行政執行署嘉義分署針對酒駕裁處罰鍰案件，均依法積極、迅速執行。近期更配合行政執行署推動「酒癮治療協助」政策，結合衛生福利部委託馬偕紀念醫院成立的「台灣戒酒暨酒癮防治中心」轉介管道，協助有酒癮困擾的義務人接受專業戒治，從源頭降低酒駕再犯風險。

嘉義分署指出，雲林縣水林鄉 50 歲蔡姓義務人，於 110 年及 111 年間，因無照駕駛且酒精濃度超標，10 年內第 3 度遭查獲酒駕，經交通部公路局嘉義區監理所裁處罰鍰合計新臺幣 90 萬元，並移送嘉義分署強制執行。執行人員實地訪查發現，蔡男無固定工作、生活環境不佳，且長期無法控制飲酒行為，對酒駕違規深感後悔。

執行書記官在深入了解其生活與飲酒狀況後，耐心溝通並給予關懷，協助蔡男正視酒癮問題，最終同意接受酒癮治療轉介，借助專業醫療資源，期望徹底杜絕酒駕行為，達成預防再犯目標。

嘉義分署強調，酒駕不僅危及自身安全，更可能造成無辜用路人難以挽回的傷害，單靠裁罰與強制執行往往僅能治標。未來將持續推動行政執行與醫療戒治並行的模式，協助義務人走出酒癮困境，降低酒駕再犯風險，並呼籲民眾，年終春節聚餐頻繁，切勿酒後駕車，以免釀成憾事。