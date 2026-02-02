Global Mall屏東市推「馬年走春攻略」　馬吉福袋三重抽

▲Global Mall屏東市「走春攻略」活動。（圖／ Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接春節9天連假，Global Mall屏東市即日起至2月25日推出「馬年走春攻略」，整合卡有利最高9%回饋、限量馬吉福袋與寒假親子系列活動，從消費優惠到走春娛樂一次滿足。2月5日福袋開放線上預購，大年初一開抽小家電與遊戲機，邀民眾熱鬧迎新年、把好運帶回家。

Global Mall屏東市即日起推出《駿馬迎春》新春優惠；在消費回饋方面，Global Mall屏東市同步推出線上線下「新春卡有利最高9%回饋」活動，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬元可享5%回饋、滿2萬元享6%回饋；再搭配Global Mall聯名卡，於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2,000元，還可加碼3%回饋，合計最高9%，讓年終採購更有感。

話題十足的「馬吉福袋」今年再升級，限量400份，2月5日至2月12日開放線上搶先預購，大年初一上午10點半現場正式販售，最大獎為BMW百萬名車，另有馬年黃金、精品包、馬爾地夫豪華行及飯店住宿券等5大獎項。Global Mall屏東市更獨家加碼三重送，購買即贈隨機品牌餐券，初一中午再抽KINYO筋膜槍，線上預購者還有機會加抽Nintendo Switch，驚喜層層堆疊。

走春期間，Global Mall屏東市也打造親子同樂新春嘉年華，2月規劃近20場活動，包括「好運乖乖來」、「擲筊奪黃金」等應景互動，寒假期間另有親子手作與科學實驗體驗，增添年節熱鬧氣氛。館內多元品牌同步祭出最低8折起優惠，從親子玩具、遊戲機到美食餐飲一站滿足。

餐飲部分亦推出多款新春限定優惠，包含日式、泰式及中式人氣餐廳的團圓套餐，適合小家庭到大家庭聚餐。Global Mall屏東市表示，期望透過豐富優惠與活動內容，讓民眾走春購物、闔家同樂之餘，也能在新的一年開啟滿滿好運與歡樂回憶。