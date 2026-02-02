　
北市馬偕職員「躺高樓」控訴遭霸凌　院方：已輔導3年多

▲北市馬偕醫院一名員工情緒激動欲跳樓尋短，遭警方拉下制伏送醫評估。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市中山區馬偕醫院2日上午11時許傳出員工情緒失控事件。（圖／記者張君豪攝）

記者趙于婷／台北報導

北市中山區馬偕醫院今天上午11時許傳出員工情緒失控事件，院方緊急打119求救，通報該院內一名男性職員在院內出現情緒危機情形，警方與消防單位獲報到場協助處置。對此，馬偕醫院回應，該員已持續進行輔導關懷3年多，今日經過勸導已確保該員安全並就醫治療，至於健康狀況，因涉及病人隱私保護，不予進行發言。

該男尋短前曾PO文到臉書「爆料公社」，控訴遭霸凌及被誣陷性騷擾，文末表示自己站在馬偕醫院福音樓兒童醫院6樓，所幸最後由消防局救災人員及院方人員順利救下。警方表示，中山分局中山二派出所接獲通報後立即到場維持秩序並配合院方及消防人員進行安全管制與協助安撫，後續由醫療團隊接手處理，並通知家屬到場協助照護。

馬偕醫院回應，本院某員工於今日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出，該名員工3年前的霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員進行輔導、關懷及訪視時間業已長達三年多，最近一期的會談日期為上周一，當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

馬偕醫院說明，今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

馬偕醫院

