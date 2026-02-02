Melody遭爆「服務業殺手」登熱搜　微博掀兩派討論：康熙濾鏡破碎

▲Melody因《康熙來了》擄獲一票粉絲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

女星Melody（劉恭顯）在《康熙來了》中，幽默風趣的一面深植人心，擁有一票粉絲。不過Melody日前卻遭多名網友在threads爆料是「服務業公敵」，更有人直呼「上班祈禱別遇到」。相關話題也登上微博熱搜，不過大陸網友也對此分成兩派看法。

Melody因口條流利、談吐幽默的形象，深受觀眾喜，怎料近日有網友在社群平台發文，分享自己搭飛機時巧遇Melody的經驗，留言紛紛指控Melody對服務人員態度不佳，甚至被冠上「服務業殺手」的稱號。

網友在留言區表示，自己因點餐時，複誦失誤遭對方責備；更有人拿小S來對比，直言Melody的態度不敢恭維。多個留言直呼Melody「高高在上、不說謝謝、咄咄逼人、容易不耐煩、高傲沒禮貌的奧客、態度傲慢」等等。

不少網友直呼，「能被餐飲業及航空業聯合爆料，真不是普通的奧」、「她在航空業風評真的很差」。該篇串文瀏覽次數目前已突破634萬次。

▲Melody。（圖／翻攝自Facebook／Melody時尚媽咪）

相關話題「曝Melody對服務人員態度差」、「Melody遭多位服務業人士爆料」一度登上微博熱搜，不過卻引起兩派討論，一派人直言，「如果一個人說她難搞就算了，不同行業的工作人員都能爆料，就有可能是真的」、「其實從她去papi那個節目裡可以有點看出來的，康熙濾鏡破碎」、「其實看得出來她是那種精緻利己的女生，就是康熙濾鏡太重了！一直沒覺得她多實在」、「只能說毫不意外，許多康熙來了粉絲對許多參與藝人的濾鏡厚到不透光的地步」。

另一派則因兩岸服務業文化存在些許差異認為，「沒啥感覺，服務業就是這樣的啊」、「等咖啡時間超過10分鐘，露出不耐煩的表情，也要被狙擊了嗎」、「感覺就是一些雞毛蒜皮的事」、「為啥要說謝謝？做服務業的人有那麼需要客人的謝謝嗎，沒有不合理要求就已經是很好的客人了」、「奢侈品試鞋本來就不用自己放回去啊，都是櫃哥櫃姐收拾的？買不買人家自由」。

對此，Melody親上火線回應，表示看見新聞才知道此事，直呼非常驚訝，「對於很多爆料我無法一一回應，因為在我印象中不記得有曾經發生過這些事。當然每個人都有自己感受的立場和權利，所以如果我的個人行為有曾經讓人不舒服過，我全然虛心接受也深深的自我反省。」



Melody也懇請網友不要惡意抹黑，「我一直很清楚也很重視自己公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家更多的時間和精力。」該篇回應同時上傳在IG及threads上，不過後者上傳不到三小時便已刪除。