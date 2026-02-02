日本世紀大雪已釀27死！　自衛隊急赴青森縣「除雪救災」

▲日本暴雪，青森縣災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本多地連日遭遇罕見暴雪侵襲，截至今（1）日下午已造成至少27人死亡。其中，位於本州最北端的青森縣災情最為慘重，政府已經緊急動員自衛隊前往救援。

暴雪已奪27命 日政府緊急呼籲

根據日本消防廳最新災情通報，截至當地時間2日下午1時30分（台灣時間中午12時30分）為止，自1月20日起的連日暴雪災害已造成全國27人死亡。

《朝日電視台》報導，日本政府對此高度重視，全力呼籲民眾剷雪時務必提高警覺。

內閣官房副長官尾崎正直呼籲，民眾進行除雪作業時務必提高警覺，「進行屋頂除雪或路面剷雪時，請務必小心不要跌入水溝或流雪槽。作業時請確保有2位以上同伴在場，並嚴格落實配戴安全帽、繫好救命繩等安全防護措施。」

為了防止災情擴大，日本政府預計3日召開相關內閣會議，商討後續對策。

青森縣慘重 自衛隊出動

青森市積雪一度突破180公分，不僅打破觀測史上紀錄，更傳出多起民眾在除雪作業中不幸喪命的意外。

因應災情擴大，日本防衛省接獲青森縣知事的災害派遣請求後，陸上自衛隊第5普通科連隊已派出20名官兵，挺進青森市孫內地區，展開除雪作業，優先協助獨居老人進行屋頂剷雪任務，避免房屋因承受過重雪量而倒塌。

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」 2周釀18死249傷



青森積雪1.83m破紀錄！死亡事故頻傳 縣府急求自衛隊出動