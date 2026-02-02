　
生活

超狂「化學系春聯」諧音藏吉祥話！神人翻譯　百萬人跪了：長知識

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲超神祕春聯。（圖／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

農曆新春將近，不少民眾開始準備張貼春聯，不過近日卻有網友發現，鄰居家門口的春聯並非傳統中文字，而是滿滿的英文字母，寫滿「Ag、Zn、Na...」讓人看得一頭霧水，只好上網求助，「看了兩天百思不得其解，可以幫我解釋是什麼意思嗎？」貼文釣出神人解答，這是化學元素符號，用諧音拚成吉祥話。

春聯全是化學符號

有網友在Threads發文，鄰居家門口張貼的春聯全是英文，與一般春聯截然不同，似乎是化學元素符號與結構式。她坦言自己理化不好，盯著春聯看了兩天仍無法理解其中含意，「本人理化很差，看了兩天百思不得其解」，只好上網詢問，希望有「化學大神」能幫忙翻譯。

神人出手解碼　諧音藏吉祥祝福

貼文超過138萬人瀏覽，釣出神人解密，上聯由Re錸、Sg（金喜，念ㄒㄧˇ）、Tc鎝、Au金、As砷、Sc鈧、Ti鈦等七種元素組成，取其諧音為「來禧踏金身康泰」，意味著「來喜得金身康泰」；下聯則是Ag銀、Zn鋅、Na鈉、F氟、Ga鎵、Hf鉿、Mg鎂，諧音解讀為「迎新納福家和美」。

至於橫批，網友指出是有機化學結構式，左側為F氟與Cl氯，右側為-CHO醛基，因為出現兩個醛基，合起來象徵「福祿雙全」。

解答一出，立刻讓不少網友驚呼長知識，也有人笑稱「裡面一定住著化工大師」、「這個真的是跪下」、「財神來了看了看說：算了我去下一家」、「福神財神表示：現在沒有一點化學造詣還不能送祝福了？」「這是一種魔法界的結節」、「感覺一開門會爆炸似的」。

．本文經「網友@kin_niu_a」授權轉載。

01/31 全台詐欺最新數據

超狂「化學系春聯」諧音藏吉祥話！神人翻譯　百萬人跪了：長知識

春聯化學元素新春祝福諧音吉祥創意春節

