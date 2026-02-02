男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！老司機：虧爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友今（2）日在Dcard哀怨發文，透露在社群平台上看到標榜「私密一對一、女友感」的按摩廣告，出於好奇便約了一次2600元的服務。不料，他抵達現場換上紙褲後，突然闖入兩位正妹熱情推銷，在半推半就下費用暴增，最終他狂噴1.5萬元，卻換來草草了事的體驗，不禁怒喊「這根本是剝皮店！」

情慾按摩初體驗！兩美女突襲推銷「12萬全套」

網友提到，原本說好的單人按摩，在換裝後竟變成雙人服務，費用當場升級為4600元。隨後兩名按摩師開始邊按邊介紹要價10萬至12萬元的加值套餐，宣稱能獲得完整服務。

他在預算不足下不斷推託，對方竟提出「半價1萬」進行情慾泡泡浴，在身上僅剩紙褲、處於極度弱勢的情況下，原PO只能無奈答應，最終掏空皮夾現金並刷卡，總計噴掉了1.5萬元。

服務草草了事 事後驚覺遭引誘上鉤「用力剝皮」

即便支付了高額費用，原PO直言，服務品質極差，泡泡浴僅在敏感部位草草帶過，並未觸及核心，感覺「少了一層」。他事後回想，雖然對方並非直接行騙，但利用消費者身處隱密空間且衣著單薄的心理壓力，臨時增加服務、趕鴨子上架，顯然具有引人上鉤後用力剝皮的嫌疑，呼籲廣大網友要特別小心社群平台上的這類廣告。

老司機洗版狂酸：2026年還有人被剝皮？

貼文曝光後，引發一票老司機熱議，紛紛回應「1萬1？你買機票去泰國洗殘廢澡也不用1萬吧...虧爛」、「兄弟...我找我的老點按摩+S，90分鐘做滿也只要2800」、「2026了還在剝皮店」、「就是剝皮店，不要找那種在社群平台投廣告的」、「沒人跟你說過脆或X或飛機上看到的訊息都不要信嗎？」「這種套路在台北行之有年，換個平台繼續釣」、「這價錢可以去好幾次頂級SPA了」。

