生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老高與小茉「年收破3億」卻未生子！真實原因曝光

YouTuber「老高與小茉」。（圖／翻攝自YouTube）

▲YouTuber「老高與小茉」受到不少人喜愛。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

YouTuber「老高與小茉」以都市傳說、趣聞、神秘學、陰謀論、懸案內容竄紅，長年穩坐華語YouTube圈的流量高峰，頻道目前累積671萬訂閱數，幾乎每支影片都能創下極高觀看次數，在平台上具備極強的吸睛與變現能力。過去曾有網紅推算，老高頻道1年收入約可達新台幣3億元，也引發網友對2人私生活的高度關注，其中最常被討論的問題之一，便是為何2人至今仍沒有生小孩。

關於生子話題，據《三立新聞網》報導，老高與小茉其實早在直播QA中就曾正面回應。老高坦言自己屬於「頂客族」，並未規劃養育下一代；小茉則進一步說明，2人之所以沒有生小孩，關鍵在於不希望打破現有的生活平衡。

小茉認為目前的生活狀態「剛剛好」，若選擇生子，勢必需要投入大量時間與精力，甚至可能迫使老高放棄其中1份工作，才能有足夠心力照顧與陪伴孩子。換言之，這並非單純的意願問題，而是對生活品質與事業的整體考量。

過去小茉也曾透露，2人並未回家鄉中國辦理結婚登記，而僅在日本完成法律程序，甚至笑稱若依中國法律來看，她仍然是單身狀態。

事實上，老高近期也曾因生活變故暫別螢光幕。由於愛犬生病，他一度停更長達3個月，直到最近才重新釋出新影片。儘管影片中並未露臉，仍舊掀起不小討論聲浪。

