　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

嚴防白銀市場炒作！上海黃金交易所急出手　調整保證金和漲跌幅機制

▲▼ 白銀價格飆漲，大陸多家工廠改生產線「投資型白銀」 。（圖／翻攝 央視財經）

▲上海黃金交易所緊急出手預防白銀炒作行為。（圖／翻攝央視財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海黃金交易所因應國際白銀價格劇烈波動，今（2）日緊急調整白銀延期合約風控機制。交易所宣佈，若出現單邊市情況，將同步上調保證金比例並放寬漲跌幅限制，以抑制過度投機、降低市場系統性風險。此舉正值國際貴金屬價格短線大幅震盪之際，引起市場高度關注。

《極目新聞》報導，鑒於目前白銀價格波動幅度較大，為防範市場風險，根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的有關規定，上海黃金交易所經研究決定，對白銀延期合約交易保證金水平和漲跌停板比例進行調整。

▲▼ 白銀價格飆漲，大陸多家工廠改生產線「投資型白銀」 。（圖／翻攝 央視財經）

根據公告內容，若2026年2月2日Ag（T+D）合約出現單邊市情況，將自收盤清算時起，該合約交易保證金比例由原本的20%上調至26%，並自下一交易日起，漲跌幅限制由19%放寬至25%；若未出現單邊市，相關保證金與漲跌幅機制則維持不變。

交易所同時要求各會員單位提高風險防範意識，完善應急預案，並提醒投資人理性投資、合理控管部位，以維持市場穩定運作。

Wind數據顯示，1月30日下午起金、銀價格快速波動，1月31日凌晨賣壓加重，現貨白銀盤中一度暴跌35.89%，現貨黃金也一度下挫12.92%，最低觸及每盎司4682美元。面對極端行情，上海黃金交易所隨即啟動風控調整，以降低白銀延期合約交易風險，避免人為大動作干預市場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三上悠亞被下封口令！認了經紀公司要求「不能公開」
搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水
北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團
SJ始源趕到金寶山　大S雕像前獻花致意
台灣新車銷量「神車衝破4600輛」！特斯拉只剩6輛
金價史詩級跳水　台銀「黃金王子」分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖南「永興銀樓」遭法拍　用料2.5噸白銀...純銀含量70％

嚴防白銀市場炒作！上海黃金交易所急出手　調整保證金和漲跌幅機制

黃金「跌13%」！　陸銀樓老闆哀嚎：兩天就虧超68萬元，寧可歇業

陸10歲抗癌小鬥士豪豪離世　蹭熱度！冷血網紅竟發文「祝賀」惹眾怒

〈體面〉于文文突暈倒　吳克群「多唱2首暖心救場」…獲陸網讚爆

陸高檔車經銷商巨頭破產！門上貼封條　曾專賣豪車...總部已清空　

詐團白家4人執行死刑　緬北四大家族年前已2家首腦伏法

30歲男清晨如廁1分鐘即倒地猝死！妻淚崩：只是上個廁所人就沒了

英國首相遊上海　好萊塢「脫褲子放屁」女星驚喜現身！

中國大批中成藥標示不明　7月起將面臨淘汰

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

湖南「永興銀樓」遭法拍　用料2.5噸白銀...純銀含量70％

嚴防白銀市場炒作！上海黃金交易所急出手　調整保證金和漲跌幅機制

黃金「跌13%」！　陸銀樓老闆哀嚎：兩天就虧超68萬元，寧可歇業

陸10歲抗癌小鬥士豪豪離世　蹭熱度！冷血網紅竟發文「祝賀」惹眾怒

〈體面〉于文文突暈倒　吳克群「多唱2首暖心救場」…獲陸網讚爆

陸高檔車經銷商巨頭破產！門上貼封條　曾專賣豪車...總部已清空　

詐團白家4人執行死刑　緬北四大家族年前已2家首腦伏法

30歲男清晨如廁1分鐘即倒地猝死！妻淚崩：只是上個廁所人就沒了

英國首相遊上海　好萊塢「脫褲子放屁」女星驚喜現身！

中國大批中成藥標示不明　7月起將面臨淘汰

SJ始源也來看大S！日本被拍到「已經穿全身黑」　下飛機直奔金寶山

大S雕像儀式落幕！小S鞠躬致意發聲　具俊曄深情堅守到最後

宜蘭幾米廣場前暗夜驚魂　轎車失控撞分隔島側翻駕駛送醫

暴風雪收留浪浪惹怒主子　「小三貓霸佔沙發取暖」橘貓後方怒瞪

台南之光！長榮中學勇奪2026 IEYI全國發明展雙獎　府城唯一獲獎校

屏東女遭怪男多次尾隨叫囂攔車　警介入告誡+協助聲請保護令

《全明星》黃沐妍「挺6個月孕肚」解放比基尼！認了胖8kg：不易飲控

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會承諾一路相伴

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

「行動服務列車」前進台中　移民署大讚新住民熱情築夢

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

大陸熱門新聞

30歲男起床如廁「1分鐘」即倒地猝死！

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

英國首相遊上海　「脫褲子放屁」女星現身

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

于文文突暈倒！吳克群暖心救場陸網讚爆

詐團白家4人執行死刑 緬北四大家族年前已2家首腦伏法

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

陸10歲抗癌小鬥士豪豪離世 蹭熱度！冷血網紅竟發文「祝賀」惹眾怒

陸高檔車經銷商巨頭破產！門上貼封條 曾專賣豪車...總部已清空　

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手變藍　陸一家人急送醫

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

眼痛就醫挖出原子筆　陸男：27年前被戳眼

中國大批中成藥標示不明　7月起將面臨淘汰

更多熱門

相關新聞

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席後，投資人對美國央行獨立性疑慮緩解，美元走強，貴金屬出現拋售潮，金銀價格重挫，引發投資人關注。財經作家狄驤表示，有投資朋友問他能不能追，他認為設定好下方支撐的停損，就可以勇敢進場。

黃金、白銀史詩級崩盤　外媒：市場不確定新任Fed主席是敵還是友

黃金、白銀史詩級崩盤　外媒：市場不確定新任Fed主席是敵還是友

謝金河：黃金、白銀、記憶體史上最瘋狂

謝金河：黃金、白銀、記憶體史上最瘋狂

台灣銀行示警：未提供白銀存摺業務

台灣銀行示警：未提供白銀存摺業務

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

關鍵字：

白銀上海黃金風控保證金價格波動

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

S媽痛哭擁抱大S雕像！

姜元來現身陪伴具俊曄

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面