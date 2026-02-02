嚴防白銀市場炒作！上海黃金交易所急出手　調整保證金和漲跌幅機制

▲上海黃金交易所緊急出手預防白銀炒作行為。（圖／翻攝央視財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海黃金交易所因應國際白銀價格劇烈波動，今（2）日緊急調整白銀延期合約風控機制。交易所宣佈，若出現單邊市情況，將同步上調保證金比例並放寬漲跌幅限制，以抑制過度投機、降低市場系統性風險。此舉正值國際貴金屬價格短線大幅震盪之際，引起市場高度關注。

《極目新聞》報導，鑒於目前白銀價格波動幅度較大，為防範市場風險，根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的有關規定，上海黃金交易所經研究決定，對白銀延期合約交易保證金水平和漲跌停板比例進行調整。

根據公告內容，若2026年2月2日Ag（T+D）合約出現單邊市情況，將自收盤清算時起，該合約交易保證金比例由原本的20%上調至26%，並自下一交易日起，漲跌幅限制由19%放寬至25%；若未出現單邊市，相關保證金與漲跌幅機制則維持不變。

交易所同時要求各會員單位提高風險防範意識，完善應急預案，並提醒投資人理性投資、合理控管部位，以維持市場穩定運作。

Wind數據顯示，1月30日下午起金、銀價格快速波動，1月31日凌晨賣壓加重，現貨白銀盤中一度暴跌35.89%，現貨黃金也一度下挫12.92%，最低觸及每盎司4682美元。面對極端行情，上海黃金交易所隨即啟動風控調整，以降低白銀延期合約交易風險，避免人為大動作干預市場。