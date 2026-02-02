連 iOS 截圖都能賣　印尼Z世代不買新手機也要「看起來在用iPhone」

▲租用 iPhone、購買 iOS 介面截圖已成為印尼年輕世代新風潮。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳立言／綜合報導

在印尼年輕族群之間，高階智慧型手機的使用方式正出現明顯轉變。隨著旗艦機價格持續攀升，不少 Z 世代選擇放棄購買，改以短期租賃，甚至只為了「拍照、截圖」等特定用途付費。從整支手機到單張 iOS 截圖都能成為商品，顯示年輕世代對科技產品的消費邏輯，正從「擁有」轉向「使用」。

只在需要時用 租手機比買更划算

19 歲的印尼年輕人 Riza 平時使用的是一支老舊手機，螢幕破裂、效能緩慢、相機畫質也不理想。但在接案工作需要時，她會選擇短期租用高階智慧型手機，以加快掃描文件與工作流程。Riza 表示，高階手機能讓她的工作時間幾乎減半。

從成本來看，她一年大約只租用高階手機 10 天，花費約 26 美元（約新台幣 780 元）；若要購買同等級手機，價格接近 400 美元（約新台幣 12,000 元）。對仍在就學的她而言，租賃不僅更符合實際需求，也能讓資金留作支付大學學費之用。

從整支手機到 iOS 截圖 什麼都能租、都能賣

除了整支手機的短期租賃，印尼社群平台上甚至出現「iPhone 截圖販售」服務。部分商家提供 iOS 介面截圖，讓使用者用於社群貼文、商品展示或個人形象包裝，價格低至數十美分，若需要顯示動態島（Dynamic Island）等最新介面，還需額外加價。

這類服務雖然看似荒謬，卻反映部分年輕人並非真的需要長期使用手機功能，而是想在特定情境中「看起來像是 iPhone 用戶」。

租賃市場成形 iPhone 需求明顯高於 Android

來自日惹（Yogyakarta）的手機租賃業者指出，市場需求高度集中在高階機型，其中約八成客戶租用 iPhone，僅兩成選擇 Android 裝置。租期從 6 小時到一週不等，舊款機型的 24 小時租金約為 2.5 美元，最新款則接近 15 美元。

業者也觀察到，租賃客群幾乎清一色是 30 歲以下的年輕族群，顯示這種消費模式已在 Z 世代之間逐漸普及。

拍照、創作與「重要時刻」成主要用途

實際使用情境上，租手機並不只為了工作。許多年輕人會在登山、海邊旅遊、家庭聚會、開齋節（Lebaran）或畢業典禮（Wisuda）等重要時刻，租用高階手機拍攝高畫質照片與影片，確保留下「好看、好分享」的紀錄。

對這些使用者而言，手機的角色更像是一種「活動器材」，只在關鍵時刻登場，而非日常必需品。

Renting phones makes no sense to me



$6.5 for an iPhone 11 for 24 hours? what?



Just save up buy an old flagship for around $200 ???????? pic.twitter.com/cGNeKeRUEl — Noah Cat (@Cartidise) February 1, 2026

虛榮與認同感 也是隱形推力

除了實用性，社會心理因素同樣影響租賃需求。部分案例顯示，有人租用高階手機，僅是為了在公共場合展示品牌 Logo，或在社群貼文中營造形象。在高階手機價格不斷上升的背景下，短暫「擁有」知名品牌，仍能帶來一定程度的認同感與自信。

使用權大於擁有權 年輕世代的現實選擇

相關數據顯示，在印尼的重要節日期間，僅約 3.4% 的民眾會特別存錢購買新手機。一方面顯示多數人仍渴望最新科技，另一方面也凸顯價格門檻帶來的壓力。

在這樣的環境下，手機租賃，甚至只購買 iOS 截圖，成為填補「想要最新科技」與「負擔不起長期成本」之間落差的替代方案。對印尼 Z 世代而言，不必擁有，只要能在需要時使用，已經足夠。