地方 地方焦點

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營　黃偉哲盼培育科技素養新世代

▲台南市首度攜手中華電信辦理AI及機器人寒假學習營，市長黃偉哲到場與學童一同體驗科技課程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學生對人工智慧與機器人教育的基礎認識與實作體驗，台南市教育局於2026年寒假首度攜手中華電信合作辦理「AI及機器人寒假學習營」，專為國小中、低年級學生量身設計為期2天的課程，從生活經驗出發，引導孩子認識人工智慧與機器人運作的基本概念。

溪南場活動2日於安平區石門國小正式展開，市長黃偉哲親自到場，與學童一同體驗AI互動課程，並邀請小朋友未來到市政府與最新的「數位員工」機器人小白互動，實際了解機器人在生活與公共服務中的應用情境。

黃偉哲表示，AI與機器人已是未來不可逆的趨勢，孩子們不僅是彼此競爭，更將與全國甚至全球的同齡學生一同成長。市府透過與中華電信及學校攜手合作，推動AI機器人寒假營隊，希望以系統性的課程，讓孩子能及早接觸人工智慧與機器人科技的基本運作概念，培養科技素養，「不只是贏在起跑點，更有機會贏在終點」。

黃偉哲指出，營隊開放報名短短4天即全數額滿，顯示學生與家長對AI與機器人入門學習具有高度期待。市府目前也正進行多項機器人應用試驗與訓練，未來規劃讓孩子有更多機會實地走進市政府，與機器人互動，拉近科技與生活的距離，並期盼學生在營隊結束後，回到校園仍能保持對科技探索的熱情。

教育局說明，本次寒假學習營於溪南、溪北各辦理1場次，每場次招收30人，課程內容區分為「AI體驗」與「機器人實作」兩大重點。第一天以人工智慧為主軸，透過影像辨識、人臉關鍵點偵測等活動，讓學生實際觀察電腦如何「看見」與「判斷」，初步理解AI的運作邏輯；第二天則聚焦機器人操作，透過指令控制與動作回饋，體驗從下指令到完成任務的完整流程。

教育局強調，課程特別著重動手操作與即時回饋，讓中、低年級學生在實作中建立對AI與機器人運作的基礎概念，為後續科技學習累積具體經驗。

中華電信台南營運處總經理蔡旻宏表示，中華電信長期投入科技教育與社會參與，此次與台南市政府合作辦理AI及機器人學習營，是企業落實社會責任的重要實踐。課程設計依中、低年級學生的學習特性，融入視覺互動與即時回饋，提升專注度與參與感，引導孩子在操作中建立對AI科技的理解與信心。

活動結束後，學童獲頒「小小AI魔法師」證書，象徵踏出探索科技世界的第一步，也為未來科技學習奠定良好基礎。

本次學習營共辦理2梯次，溪南場於2月2日至3日在安平區石門國小舉行，溪北場則於2月10日至11日在新營區新營國小辦理，期盼透過產官學合作，讓學生在寒假期間接觸科技、動手實作，逐步建立對AI與機器人學習的基礎認識。

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

台南中華電信AI機器人寒假黃偉哲科技新世代

