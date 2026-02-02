竊盜累犯喊「等等再來付」提547元商品閃人　5年內再犯下場曝

▲邱男過去曾有多起偷竊前科，檢方建請法院加重其刑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義市一名邱姓男子被控去(2025)年11月在百貨行消費時未付款便離開現場，因行徑屬於趁人不及防備當面取物，嘉義地檢署偵查後認定構成搶奪罪，依法提起公訴，並指出邱男過去已有相同犯行紀錄，屬於累犯，建請法院加重其刑。

起訴書指出，38歲邱男於去年11月25日上午6時許，前往嘉義市新民路一家百貨行，先徒手從貨架拿取多項商品後，到櫃檯假意要結帳，並表示要購買一個購物袋，店員將商品裝袋後告知總金額約547元，沒想到邱男卻突然說「等等再來結帳」，隨即拿著商品走出店外。

店員見狀立刻追上要求留下商品，邱男卻回應「我不想和你起衝突」，隨後直接騎機車離開，店員隨即報警處理，警方通知邱男到案說明後，邱男才在同日上午返回百貨行補付貨款。檢方認為，邱男利用櫃檯阻隔，使店員不及防備、無法即時阻止，當面徒手取走商品後離開，已符合刑法搶奪罪構成要件。

檢方也指出，邱男早在2023年間就曾在便利商店以相同手法搶奪商品，並已遭判刑確定，近年還涉及多起竊盜案件，顯示法律遵循意識薄弱，對刑罰缺乏警惕，本案屬於5年內再犯有期徒刑以上之罪，依法為累犯，除依刑法第325條搶奪罪起訴外，也建請法院依累犯規定加重其刑。