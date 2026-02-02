大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

記者蘇靖宸／台北報導

新竹市長高虹安、副市長邱臣遠，與新竹縣副縣長陳見賢，今（2日）一同出席由新竹家扶中心舉辦的「115年新進寄養家庭授證典禮」。由於陳見賢已表態參與國民黨新竹縣長初選，邱臣遠則被點名可能投入竹北市長選舉，兩位藍白副首長同台互動，進行區域治理藍圖對話，引發外界高度關注，也被視為大新竹區域跨黨派合作的關鍵觀察指標。

▲新竹縣副縣長陳見賢（右）、新竹市副市長邱臣遠同框。（圖／ETtoday新聞雲翻攝）

「縣市本一家，服務市民才是首要任務。」針對外界關注的藍白合作空間，陳見賢受訪時指出，新竹縣市在生活圈、產業結構與公共建設上高度連結，治理本就需要超越政黨界線的理性合作；所有從政者的共同目標，都是提升縣市民的生活品質。

陳見賢強調，「治理比政治更重要。」他指出，新竹縣市在教育、交通、社福等政策領域，長期仰賴密切協調與配合。對於邱臣遠未來的政治規劃，陳見賢給予正面評價，肯定其在市政上的表現，並表示雙方過去在多項大新竹議題上已有良好互動與實質交流，只要是為地方發展努力，對市民而言都是正向的力量。

邱臣遠則表示，新竹縣市同受科學園區產業動能帶動，在經濟發展、交通建設與教育資源等面向，具備高度互補與合作潛力。他指出，過去透過領袖縣市高峰會、中台灣治理平台，以及桃竹苗大矽谷治理平台等機制，已多次與新竹縣府進行政務層級的實務對話，累積良好合作基礎。

邱臣遠說，陳見賢是地方敬重的資深前輩，並肯定其在縣政議題上的專業深度與穩健風格。他表示，未來將持續秉持開放、合作的精神，深化縣市間的整體互動，為大新竹區域的共榮發展奠定更穩固的基礎。

此次兩位副首長在公益活動中同台，釋放出「民生優先、治理先行」的明確訊號。在選戰氣氛逐漸升溫之際，為大新竹區域治理注入理性對話的空間，也為未來跨黨派合作留下更多想像與可能。

▼除陳見賢、邱臣遠外，新竹市長高虹安也受邀出席。（圖／ETtoday新聞雲翻攝）