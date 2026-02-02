評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗





▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」進行調查，結果顯示，有46.9%民眾信任賴清德、43.3%不信任，而施政滿意度，有46%滿意、另外有46%不滿意；在關稅方面也有53%民眾表示滿意。對此，媒體人黃暐瀚點出該民調6重點，他表示，半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

針對美麗島最新1月國政民調，黃暐瀚點出6重點，第一，賴總統滿意度 46% 不滿意度 48%，未來極可能將出現「黃金交叉」。第二，賴總統信任度 46.9% 不信任 43.3%，已經出現「黃金交叉」。

黃暐瀚表示，第三，卓院長滿意度高於不滿意（43.2% > 42.3%），年底選前不太可能更換。第四，鄭麗君副院長的美台關稅談判結果，53%滿意，31.9%不滿意。第五，52.9%民眾支持賴總統去立院進行國情報告。第六，國民黨主席鄭麗文的不信任度 53.5%遠遠高於信任度 28.7%。

黃暐瀚認為，回顧去年八月時，賴總統的滿意度與信任度雙雙達到「低點」，理由無他，就是因為多數民眾「不支持大罷免」。半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？

黃暐瀚說，舉台美關稅為例，藍營中央與立院黨團連續幾波「猛攻」，把關稅結果罵得一無是處，喪權辱國，但民調卻是過半支持。

黃暐瀚強調，結論，台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。

黃暐瀚說，得民心者，得天下，反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。