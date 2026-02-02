　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」進行調查，結果顯示，有46.9%民眾信任賴清德、43.3%不信任，而施政滿意度，有46%滿意、另外有46%不滿意；在關稅方面也有53%民眾表示滿意。對此，媒體人黃暐瀚點出該民調6重點，他表示，半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

針對美麗島最新1月國政民調，黃暐瀚點出6重點，第一，賴總統滿意度 46% 不滿意度 48%，未來極可能將出現「黃金交叉」。第二，賴總統信任度 46.9% 不信任 43.3%，已經出現「黃金交叉」。

黃暐瀚表示，第三，卓院長滿意度高於不滿意（43.2% > 42.3%），年底選前不太可能更換。第四，鄭麗君副院長的美台關稅談判結果，53%滿意，31.9%不滿意。第五，52.9%民眾支持賴總統去立院進行國情報告。第六，國民黨主席鄭麗文的不信任度 53.5%遠遠高於信任度 28.7%。

黃暐瀚認為，回顧去年八月時，賴總統的滿意度與信任度雙雙達到「低點」，理由無他，就是因為多數民眾「不支持大罷免」。半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？

黃暐瀚說，舉台美關稅為例，藍營中央與立院黨團連續幾波「猛攻」，把關稅結果罵得一無是處，喪權辱國，但民調卻是過半支持。

黃暐瀚強調，結論，台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。

黃暐瀚說，得民心者，得天下，反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

●還想看更多...

►美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

►美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

►美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三上悠亞被下封口令！認了經紀公司要求「不能公開」
搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水
北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團
SJ始源趕到金寶山　大S雕像前獻花致意
台灣新車銷量「神車衝破4600輛」！特斯拉只剩6輛
金價史詩級跳水　台銀「黃金王子」分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

P人請注意！　春節出國「5大防雷重點一次看」

李貞秀中配立委掀疑慮　學者：政府應強化資訊分流、接觸管理

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

P人請注意！　春節出國「5大防雷重點一次看」

李貞秀中配立委掀疑慮　學者：政府應強化資訊分流、接觸管理

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

SJ始源也來看大S！日本被拍到「已經穿全身黑」　下飛機直奔金寶山

大S雕像儀式落幕！小S鞠躬致意發聲　具俊曄深情堅守到最後

宜蘭幾米廣場前暗夜驚魂　轎車失控撞分隔島側翻駕駛送醫

暴風雪收留浪浪惹怒主子　「小三貓霸佔沙發取暖」橘貓後方怒瞪

台南之光！長榮中學勇奪2026 IEYI全國發明展雙獎　府城唯一獲獎校

屏東女遭怪男多次尾隨叫囂攔車　警介入告誡+協助聲請保護令

《全明星》黃沐妍「挺6個月孕肚」解放比基尼！認了胖8kg：不易飲控

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會承諾一路相伴

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

「行動服務列車」前進台中　移民署大讚新住民熱情築夢

【巴豆夭無？】黃仁勳台語問候+現場投餵車輪餅

政治熱門新聞

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

江啟臣深夜發聲：已簽署黨中央協議

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

到底誰中800萬？一票北市議員喊不是我　議長發聲了

「裝什麼潢？」　黃國昌不滿劉書彬裝潢立院辦公室：到最近才知道

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

王瑞德：今彩539頭獎得主非國民黨議員

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

更多熱門

相關新聞

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」進行調查，結果顯示，有46.9%民眾信任賴清德、43.3%不信任，呈現黃金交叉。而賴清德施政滿意度，有46%滿意、另外有46%不滿意，已接近去年6月大罷免投票前1個月的執政滿意度。對此，媒體人黃揚明表示，賴清德信任度創去年6月以來新高，施政滿意度還沒超越不滿意度，但也是去年6月以來的新高，結論，恭喜國民黨即將讓賴連任成功。

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

國民黨赴中找親人　沈伯洋：還沒學到國共內戰教訓

國民黨赴中找親人　沈伯洋：還沒學到國共內戰教訓

關鍵字：

美麗島民調賴清德黃暐瀚滿意度信任度民進黨國政民調國民黨

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

S媽痛哭擁抱大S雕像！

姜元來現身陪伴具俊曄

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面