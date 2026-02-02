　
地方 地方焦點

春節、228連假海運疏運啟動　航港局提醒留意航班

▲▼輸運期間旅客登船情形。(圖／交通部航港局提供)

▲輸運期間旅客登船情形。(圖／交通部航港局提供)

記者鄭逢時／金門報導

因應115年春節及228和平紀念日連續假期將至，交通部航港局宣布，自2月13日起至3月2日止啟動為期18天的海運疏運措施，協助民眾返鄉與旅遊。期間規劃12條航線、共開航2,444航次，整體可提供約55.6萬人次運能，請旅客提前掌握航班資訊，確保行程順利。

航港局指出，本次疏運涵蓋台灣本島與離島間8條航線，以及金馬小三通4條航線。其中馬祖航線於2月13日及2月22日加開雙船服務，由新臺馬輪及臺馬之星同步行駛基隆與馬祖往返航班，提供旅客更多搭乘選擇。航港局也提醒，搭船前應留意天候狀況與即時航班動態，避免影響行程安排。▲▼輸運期間旅客登船情形。(圖／交通部航港局提供)

針對小三通返台旅客，航港局表示，因台金空運剩餘座位有限，建議旅客事先預訂接續航班再搭船，並務必檢查行李內容，切勿攜帶肉品入境，以免受罰。另為維護航行安全，攜帶鋰電池或行動電源者，應選用合格產品並隨身攜帶，不得託運或置於行李箱內。

航港局也提醒，客船登船實名制已於114年8月正式實施，旅客搭船時須攜帶身分證明文件配合查驗。其中東琉線因人潮眾多，建議優先出示健保卡，以加快登船流程。若連假期間因天候或其他因素影響船班，航商將即時公告，航港局自2月12日起每日公布航班開停航資訊，呼籲民眾多加利用官方管道查詢，妥善規劃行程，安心出遊。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

