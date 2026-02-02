　
學測作文考「隔閡溝通」　閱卷師：9成考生寫親子關係

▲113年大學學測第一天，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大考中心今天說明學測閱卷評分原則。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

學測國語文寫作今年考隔閡溝通，約9成考生以親子關係為例，展現將心比心、換位思考的體貼，理解成長過程缺愛的媽媽將關懷藏在細節裡、為家計奔波的爸爸不得已缺席重要時刻。

大學入學考試中心今天舉行115學年學科能力測驗國語文寫作能力測驗閱卷評分原則說明會，由成功大學中文系名譽教授陳昌明擔任閱卷召集人。

國寫第1大題測驗知性統整判斷能力，第1小題要考生說明女主角拒吃同行小豬但可接受吃魚的理由，第2小題則透過文章中對「臉」的說明，要求考生舉出生活見聞中選擇逃避或承擔的事例，並就如何做出選擇表達看法與省思。

陳昌明表示，文章提示魚的臉比較無法表達出情緒，但女主角因為同行小豬的臉而引發同情共感，再請考生依此發揮，多數考生答得都還不錯；例如，有考生提到貓狗是毛小孩，但為何牛羊豬雞卻要被吃掉，這是一種差別待遇。

陳昌明提到，也有考生寫到2個高中生遇到街友乞討，其中一人不捨就給了錢，另一人則反思為何看到超商捐獻箱卻未捐款，考生也提及，沒看到乞討者的臉時，乞者只是街邊風景，但看到乞者受苦的臉，就能感受到這是一個生命。

國寫第2大題以作家幾米的圖，思考人與人之間的情感互動，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，陳述與對象產生隔閡的原因，並試著換位思考，傳達自己的回應。

陳昌明指出，這題是關於人和人溝通的困難，有90%考生都是針對親子關係回答，親子衝突原因很多元，例如理想爭執、科系選擇等，但有不少考生都有著將心比心、換位思考的體貼，例如有考生提到嚴厲的父母說出來的話像利刃，原來是因為父母在成長過程中沒有被呵護過。

陳昌明分享，有考生以「我的媽媽從來沒有被愛過」破題，談到媽媽因父母之命而結婚，但夫妻相處不好而離婚，姊弟倆跟媽媽回外婆家但也不受待見，媽媽對小孩也有很多情緒，小孩在成長過程一度很痛苦，但長大後慢慢感受到媽媽在生活細節中的關懷，這些溫柔都藏在細節裡。

另外，也有考生抱怨爸爸載他上學時，還將高中生的他載到國中去，陳昌明表示，這名考生提及自己很多重要時刻，爸爸都缺席，但後來看到爸爸工作時彎腰搬貨、全身濕透，每天忙到很晚才回家，才發現爸爸不是沒有情感，只是為了家計奔波，才沒有時間能陪伴孩子。

英文作文考養寵物　考生連結少子化議題

學測英文作文今年考養寵物風氣，不少考生提到養寵物的幸福感和紓壓，以及養小孩要考量經濟能力；養寵物風氣的影響，不少考生聯想到低出生率、國家競爭力受影響等。

大學入學考試中心今天舉行115學年學科能力測驗英文考科閱卷評分原則說明會，由政治大學英文系教授賴惠玲擔任閱卷召集人。

賴惠玲表示，學測英文非選擇題中譯英以英語進行聽、說活動為主題，測驗考生能否運用常用詞彙與基本句型，中等程度以上的考生如能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得到理想的分數。

英文作文以養寵物風氣為主題，提供情境式圖片，要考生針對寵物在人們生活中的角色寫一篇作文，第1段必須描述圖片中呈現的現象，第2段則根據自身經驗或觀察，說明此現象的原因和可能的影響。

賴惠玲分享，關於人們養寵物的原因，不少考生提到養寵物的幸福感，寵物不像小小孩喧鬧，情緒低落時，寵物可以排解人類的情緒；另外，養小孩要考量經濟能力，不管是生養或教育都要花很多錢，體力上花費較多、心理壓力也較大，但養寵物很紓壓，花費體力也比較小。

至於養寵物風氣盛行可能帶來的影響，賴惠玲提到，不少考生聯想到低出生率，可能導致未來人口下降，社會或國家競爭力受影響等；另外，當寵物越養越多時，也可能產生更多動物保護議題。

01/31 全台詐欺最新數據

