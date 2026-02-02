　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛情長跑9年！他新婚2月「離奇掛屍鐵窗上」　凶手竟是新娘全家人

▲▼ 愛情長跑9年！他新婚2月「離奇掛屍鐵窗上」　凶手竟是新娘全家人 。（圖／翻攝X）

▲新娘喬蒂（左）已經坦承勒斃新婚丈夫吉滕德拉（右）。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）巴雷利市（Bareilly）發生駭人事件，一名33歲男子才剛結婚2個月，卻離奇陳屍在租屋處鐵窗上。警方起初判定死者輕生，深入調查才發現，凶手竟是與他相戀9年的新婚妻子，以及妻子全家人。

美滿完婚2個月　離奇陳屍租屋處

《新德里電視台》報導，死者吉滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）與妻子喬蒂（Jyoti Prajapati）自學生時代開始交往，去年11月25日依照印度教習俗完婚，並且獲得雙方家長祝福。未料，今年1月26日，他竟被發現陳屍租屋處。

一開始，警方將此案視為自殺案件處理，但死者胞弟提出質疑並要求驗屍，法醫相驗果然證實死因為「勒斃」。隨著案情出現驚人轉折，警方也朝向謀殺案方向展開調查，首先鎖定的就是妻子。

9年感情變調　都是為了錢

根據警方調查結果，儘管這對夫妻婚前已經愛情長跑9年，婚後數周內，雙方關係就因金錢問題急轉直下。

其中，男方在印度獸醫研究所（IVRI）擔任約聘人員，女方則是北方邦道路運輸公司（UPRTC）約聘隨車服務員。但是，吉滕德拉從妻子帳戶提領2萬盧比（約新台幣7000元）用於線上賭博，而且全部輸光光，導致夫妻反覆爭吵。

案發當天，喬蒂再度質問丈夫帳戶款項時，雙方爭執演變為肢體衝突，她隨即通知家人趕來租屋處。喬蒂的父母及哥哥一共3人抵達之後，合力壓制吉滕德拉，讓她親手勒斃丈夫。

犯案後，喬蒂一家四口還試圖湮滅罪證，用圍巾將吉滕德拉掛在鐵窗上，偽裝成輕生現場才報警。

妻子宣稱衝動犯案　死者大舅子仍在逃

喬蒂目前已向警方坦承犯行，她宣稱婚後財務糾紛不斷累積怨懟，加上當天衝突失控，自己才在「一時憤怒之下」勒斃丈夫，絕非事先預謀。

目前，喬蒂與其父母已經落網，但警方仍在追緝在逃的喬蒂哥哥。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

 
01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

19歲網紅爬雪山凍死！愛犬-10度「守屍4天」

印度喜馬拉雅山區日前發生一起令人鼻酸的悲劇，一名19歲少年帶著14歲表弟與一隻年僅1歲半的比特犬登山拍片，怎知兩人卻因為裝備不足，在暴風雪中活活凍死，而狗狗就這樣堅守在主人的遺體旁長達4天，即使氣溫驟降至零下9至10度、大雪覆蓋屍身，牠仍寸步不離，直到救援人員抵達現場將遺體帶走，並將狗狗從天寒地凍的環境中救出。

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走

為用殘障保障名額！20歲醫學重考生竟自砍左腳

立百病毒境外風險升溫！黃偉哲籲入境民眾提高警覺

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

