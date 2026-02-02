愛情長跑9年！他新婚2月「離奇掛屍鐵窗上」　凶手竟是新娘全家人

▲新娘喬蒂（左）已經坦承勒斃新婚丈夫吉滕德拉（右）。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）巴雷利市（Bareilly）發生駭人事件，一名33歲男子才剛結婚2個月，卻離奇陳屍在租屋處鐵窗上。警方起初判定死者輕生，深入調查才發現，凶手竟是與他相戀9年的新婚妻子，以及妻子全家人。

美滿完婚2個月 離奇陳屍租屋處

《新德里電視台》報導，死者吉滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）與妻子喬蒂（Jyoti Prajapati）自學生時代開始交往，去年11月25日依照印度教習俗完婚，並且獲得雙方家長祝福。未料，今年1月26日，他竟被發現陳屍租屋處。

一開始，警方將此案視為自殺案件處理，但死者胞弟提出質疑並要求驗屍，法醫相驗果然證實死因為「勒斃」。隨著案情出現驚人轉折，警方也朝向謀殺案方向展開調查，首先鎖定的就是妻子。

A woman in Uttar Pradesh’s Bareilly allegedly strangled her husband to death while her parents and brother held the man down.



According to the police officials quoted by news agency PTI, the woman’s family later hanged the man’s body from a window grill with a muffler to make it… pic.twitter.com/pCCa3FGt1s — Hindustan Times (@htTweets) February 1, 2026



9年感情變調 都是為了錢

根據警方調查結果，儘管這對夫妻婚前已經愛情長跑9年，婚後數周內，雙方關係就因金錢問題急轉直下。

其中，男方在印度獸醫研究所（IVRI）擔任約聘人員，女方則是北方邦道路運輸公司（UPRTC）約聘隨車服務員。但是，吉滕德拉從妻子帳戶提領2萬盧比（約新台幣7000元）用於線上賭博，而且全部輸光光，導致夫妻反覆爭吵。

案發當天，喬蒂再度質問丈夫帳戶款項時，雙方爭執演變為肢體衝突，她隨即通知家人趕來租屋處。喬蒂的父母及哥哥一共3人抵達之後，合力壓制吉滕德拉，讓她親手勒斃丈夫。

犯案後，喬蒂一家四口還試圖湮滅罪證，用圍巾將吉滕德拉掛在鐵窗上，偽裝成輕生現場才報警。

妻子宣稱衝動犯案 死者大舅子仍在逃

喬蒂目前已向警方坦承犯行，她宣稱婚後財務糾紛不斷累積怨懟，加上當天衝突失控，自己才在「一時憤怒之下」勒斃丈夫，絕非事先預謀。

目前，喬蒂與其父母已經落網，但警方仍在追緝在逃的喬蒂哥哥。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。



自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。