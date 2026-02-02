愛情長跑9年！他新婚2月「離奇掛屍鐵窗上」　凶手竟是新娘全家人

▲新娘喬蒂（左）已經坦承勒斃新婚丈夫吉滕德拉（右）。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
印度北方邦（UP）巴雷利市（Bareilly）發生駭人事件，一名33歲男子才剛結婚2個月，卻離奇陳屍在租屋處鐵窗上。警方起初判定死者輕生，深入調查才發現，凶手竟是與他相戀9年的新婚妻子，以及妻子全家人。
美滿完婚2個月 離奇陳屍租屋處
《新德里電視台》報導，死者吉滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）與妻子喬蒂（Jyoti Prajapati）自學生時代開始交往，去年11月25日依照印度教習俗完婚，並且獲得雙方家長祝福。未料，今年1月26日，他竟被發現陳屍租屋處。
一開始，警方將此案視為自殺案件處理，但死者胞弟提出質疑並要求驗屍，法醫相驗果然證實死因為「勒斃」。隨著案情出現驚人轉折，警方也朝向謀殺案方向展開調查，首先鎖定的就是妻子。
9年感情變調 都是為了錢
根據警方調查結果，儘管這對夫妻婚前已經愛情長跑9年，婚後數周內，雙方關係就因金錢問題急轉直下。
其中，男方在印度獸醫研究所（IVRI）擔任約聘人員，女方則是北方邦道路運輸公司（UPRTC）約聘隨車服務員。但是，吉滕德拉從妻子帳戶提領2萬盧比（約新台幣7000元）用於線上賭博，而且全部輸光光，導致夫妻反覆爭吵。
案發當天，喬蒂再度質問丈夫帳戶款項時，雙方爭執演變為肢體衝突，她隨即通知家人趕來租屋處。喬蒂的父母及哥哥一共3人抵達之後，合力壓制吉滕德拉，讓她親手勒斃丈夫。
犯案後，喬蒂一家四口還試圖湮滅罪證，用圍巾將吉滕德拉掛在鐵窗上，偽裝成輕生現場才報警。
妻子宣稱衝動犯案 死者大舅子仍在逃
喬蒂目前已向警方坦承犯行，她宣稱婚後財務糾紛不斷累積怨懟，加上當天衝突失控，自己才在「一時憤怒之下」勒斃丈夫，絕非事先預謀。
目前，喬蒂與其父母已經落網，但警方仍在追緝在逃的喬蒂哥哥。
