國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本探查船「地球號」試掘成功　6千公尺深海回收稀土泥

▲▼ 日本海洋研究開發機構深海探測船「地球號」1月從靜岡市出發 。（圖／路透）

▲日本海洋研究開發機構深海探測船「地球號」1月從靜岡市出發。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本海洋研究開發機構深海探測船「地球號」成功從南鳥島周邊水深6000公尺處抽取含有稀土的淤泥，官房副長官尾崎正直2日召開記者會表示，這從經濟安全保障和海洋開發角度來看，具有重大意義。

共同社、每日新聞、讀賣新聞等報導，這次作業是內閣府「戰略性創新創造計畫（SIP）」的一環，主要目的在測試設備操作，探查船1月從靜岡市出發。根據內閣府資料，南鳥島專屬經濟區海底蘊藏的稀土淤泥，已達可供工業應用的開採規模。

文部科學相松本洋平1日透過社群平台X發文提到，探測船是在距離東京都1900多公里的南鳥島海域，透過管道把採掘設備從船上伸向海底，實際嘗試抽取含稀土的深海淤泥，最終順利完成海底採取作業。

這被視為推動日本國產稀土供應重要進展。尾崎正直表示，這次取得的成果從經濟安保和海洋開發角度來看都是極具意義，為了確保稀土穩定供應，希望推動與理念相近國家合作開發礦山、投資冶煉事業等。

報導稱，接下來正式的採掘作業將在2027年2月進行，接下來預計將對經濟性與產業應用的可能性進行探討。

不過成本問題仍是一大挑戰。海洋機構理事長大和裕幸今年1月曾提到，從南鳥島這類偏遠區域開採運輸，「成本肯定比向其他國家採購高出許多」，試驗目的在於提供數據，評估是否值得付出十倍成本進行開採。

01/31 全台詐欺最新數據

稀土南鳥島地球號日韓要聞

