政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀中配立委掀疑慮　學者：政府應強化資訊分流、接觸管理

▲▼台灣民眾黨李貞秀為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨李貞秀。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨的李貞秀明天（3日）將遞補立委，但因為她尚未放棄中國國籍，引起各界議論。對此，學者洪浦釗2日表示，在這段期間內，她依法具備完整立委身分，這並非漏洞，而是制度原本就如此設計；他認為，在現行法律無法即時因應的前提下，政府相關單位至少應提高風險意識，強化資訊分流與接觸管理，並檢討現行法制是否需要補強。

洪浦釗受訪時表示，這個事件真正需要討論的，並不是對個別政治人物動機的猜測，而是制度本身是否已經暴露出國安風險的缺口。

洪浦釗認為，就法律面而言，必須先承認一個事實：依照我國現行制度，確實無法在此刻阻止李貞秀就任立委。依《國籍法》規定，她必須在就職後一年內完成放棄原有國籍的程序，否則才會啟動解職機制；換言之，在這段期間內，她依法具備完整立委身分，這並非漏洞，而是制度原本就如此設計。

洪浦釗指出，進一步來看，即便正式就職後，立法院現行規範也沒有任何法律工具，可以事前限制她參與特定委員會或會議。他說，只要符合程序，不論是內政、外交或其他涉及政策討論的場合，制度上都無法排除。他說，這代表的是一個現實，「在制度層次，台灣並沒有主動阻隔潛在風險接觸的機制」。

洪浦釗說，因此國安疑慮的重點，並不在於她個人是否「願意」配合中國，而在於中國本身的法律體系，早已將這種配合設計為義務。中國的《國家情報法》、《反間諜法》與相關國安法規，明確要求中國籍人士在必要時必須協助、配合國家安全與情報工作，這不是政治推測，而是寫入法律的制度要求。

洪浦釗表示，在這樣的情況下，只要仍具有中國國籍，個人就會自然落入一種結構性的衝突狀態：一方面在台灣擔任民意代表，承擔公共職責；另一方面，在中國法律框架下，卻被視為負有國安配合義務的對象。即使沒有任何主觀動機，這樣的制度性風險依然存在，且不會因個人表態而消失。

洪浦釗指出，因此這個問題不應被簡化為對某位立委的忠誠檢驗，而應被視為台灣在面對威權國家法律「外溢效應」時，制度是否足以自我防衛的問題。他認為，在現行法律無法即時因應的前提下，政府相關單位至少應提高風險意識，強化資訊分流與接觸管理，並檢討現行法制是否需要補強。

洪浦釗強調，這不是貼標籤，也不是預設立場，而是民主國家在高度制度化威權體系壓力下，必須正視的基本國安風險管理。

01/31 全台詐欺最新數據

李貞秀中配立委疑慮　吳思瑤秀表格嗆：30秒就能下載卻花時間批評

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

陸配李貞秀恐被解職立委？　媒體人點問題：需釋憲而非官員政治操作

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

