文化大傳系深化產學合作　與華視、ETtoday共同培育媒體新秀

▲參與勞動部就業學程的文化大傳系師生至華視參訪、面試，與講師、華視主管合影（圖中由左至右為華視總經理特助張正、政治大學傳播學院特聘教授徐美苓、華視總經理劉昌德、文化大學大傳系教授／媒體與科技就業學程計畫協同主持人王毓莉）

生活中心／台北報導

中國文化大學大眾傳播學系與勞動部合作「媒體與科技就業學程計畫」，18位參訓學員中，經過激烈的競爭和面試後，合計有8位同學錄取華視、ETtoday新聞雲，將自114學年第2學期進行為期320小時、同學有機會獲得超過新台幣6萬元的有薪實習津貼，接軌產學兩端，共創媒體、學校、同學三贏。

三門專業課程 奠定大傳同學基本功

「媒體與科技就業學程計畫」計畫主持人、文化大傳助理教授李貞怡表示，這個計畫主要是希望透過課程設計，讓參訓學員了解業界現況，並與媒體媒合，藉由實習累積寶貴的專業經驗。114學年上學期開設「公關形象管理專題」和「數位內容產製」兩門課、下學期開設「AI虛擬製片：未來影視的科技魔法」課程，並與ETtoday新聞雲、中華電視公司、虎智科技、烽燧視覺合作，提供有薪實習名額，上學期率先由ETtoday新聞雲、華視打頭陣，下學期再由虎智科技、烽燧視覺兩家接續徵選，透過此次計畫，不僅能有效提升學生的實務能力，也能為業界培育符合需求的人才。

▲就業學程師生學習攝影棚第一線實際運作（圖中左側站立者為華視主播羅意瑾）。

本次勞動部就業學程，獲得學員們一致好評。同時錄取華視公關部、ETtoday新聞雲的大傳系學生吳珮琪說，就業學程課程安排由淺而深，從腳本發想、影片拍攝、後製剪輯，每堂課都非常紮實。另一位學員、也同時錄取華視新聞台的學生游于萱也指出，在就業學程課程中有頗大的收穫，希望未來在實習期間能將課堂所學的理論轉化為解決危機公關等實務能力。學生葉明臻更進一步表示，這次在參與計畫的過程中，才深刻體會到文化大傳系與產業界的深厚連結，不僅能邀請到具有豐富實戰經驗的業界講師授課，帶來第一手的產業觀察、技術，也讓自己意識到進入職場前仍需有更多準備。

▲就業學程課程透過實際案例、師生互動、討論的過程，了解當代社群生態和危機公關處理原則和策略（圖中左1為ETtoday新聞部副總編輯黃楷元）。

媒合成果亮眼 業界前輩打90分

18位參訓學員中，最終錄取結果，分別有3位、5位同學正式錄取華視、ETtoday新聞雲。負責ETtoday新聞雲面試的主考官，影音新聞中心副總編輯、同時也是文化新聞系畢業校友的李孟岑表示，文化大傳學生整體表現優異，具有很高的企圖心，她給出90分的高分，此外，她也建議社會新鮮人，應該具備良好的自我介紹能力、訪談應對技巧與媒體觀察力，對媒體產業的理解不僅停留在表層，而是展現出分析與思考能力。

▲文化大傳系就業學程學員參觀ETtoday攝影棚並學習上機實作。

華視總經理特助張正表示，從就業學程可以看出，文化大傳系老師教學認真、同學配合度高，再加上一系列課程和面試的過程，雖然同學們不免緊張，但是，可以看出已具備一定的水準，相信未來應該可以很好地與產業接軌。

▲就業學程師生參觀華視虛擬攝影棚（圖中左1為前華視公關服務中心主任吳御曄）

提前接觸業界 助學生開啟就業新舞台

文化大學大傳系經過將近一年籌備後，由大傳系助理教授李貞怡擔任計畫主持人、大傳系教授王毓莉、副教授王台瑞擔任協同主持人，共同申請勞動部勞動力發展署「補助大專院校辦理就業學程計畫」，以「媒體與科技學程」成功獲得88萬的計畫經費補助，三門課程除了有文化大傳系專任老師任教外，對外更邀請強大的業師群，黃金陣容涵蓋媒體、科技業，橫跨產業界和學術界。

其中，「公關形象管理專題」邀請前中華電視公司公關服務中心主任吳御曄、締成企業管理顧問有限公司行銷公關部門總監周芳、ETtoday新聞部副總編輯黃楷元、士奇傳播整合行銷公司副總經理張碧芬和資深總監周均、中華電視公司主播羅意瑾、味全龍棒球隊副董事長、前新北市警察局長黃宗仁、國泰金控公關發展部經理翁子媛、政治大學新聞學系特聘教授徐美苓、世新大學公共關係暨廣告學系教授楊意菁、輔仁大學大眾傳播學研究所教授吳宜蓁、中國文化大學資訊傳播學系教授柯舜智擔任講師；「數位內容產製」邀請德明財經科技大學多媒體設計系系主任林慧羚、世新大學助理教授陳秀鳳，以及多次入圍電視金鐘獎、台北城市科技大學演藝事業系助理教授何子碩擔任講師；「AI虛擬製片：未來影視的科技魔法」則將邀請烽燧視覺公司創辦人陳封平、技術總監于翔、虎智科技負責人盧業興、AI設計顧問林京賢等擔任講師。

▲文化大傳系透過媒體與科技就業學程計畫邀請業界講師至課程中親自指導學生新聞拍攝、剪輯（圖中為資深媒體人／世新大學助理教授陳秀鳳）

該計畫提供同學們學以致用的機會，在就學期間，提前與產業界接觸，不僅在課堂中累積專業知識，更能透過實習與媒合機會，親身體驗產業的運作模式，建立職場競爭力，清楚掌握未來方向，並補足進入業界所需的能力。

文化大學大傳系將持續推動產學合作，未來也將持續拓展更多媒體與科技產業夥伴，讓學生在學期間即能累積可銜接就業的實戰經驗，打造兼具理論與實務的學習環境，培養新世代媒體專業人才，歡迎有志於傳播領域的同學加入，一起開啟屬於自己的就業新舞台。



