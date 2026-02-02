日本滑雪擅闖禁區！　加拿大39歲女「墜入瀑布」搶救5小時不治

▲八海山滑雪場。（圖／取自八海山麓スキー場）



記者張方瑀／綜合報導

日本新潟縣南魚沼市「六日町八海山滑雪場」發生滑雪意外。一名赴日旅遊的39歲加拿大籍女子，1日下午在滑雪場滑行時，疑因擅自進入非正規雪道的「山林滑道外區域」，不慎墜入瀑布。消防人員獲報後雖緊急展開搜救，但女子被救出送醫後仍因傷勢過重宣告不治。

滑行非正規雪道 不慎墜入瀑布

根據日本媒體報導，死者經確認為加拿大籍的政府機關職員、39歲的艾希莉（Ashley Kaye Bernis）。2月1日下午，艾希莉正與加拿大籍友人一起在六日町八海山滑雪場滑單板雪板，但一行人卻離開了官方規劃的正式滑道，進入俗稱「山林滑道外」的危險區域。

滑行過程中，艾希莉不慎失足墜入瀑布，當時同樣在滑道外區域滑行的其他外籍人士見狀，立即聯繫滑雪場工作人員，消防部門於下午3時30分左右接獲通報並出動。

搜救逾6小時 死因確診血氣胸

由於事發地點位於非正規區域，搜救難度倍增。消防人員於當日下午近6時抵達現場，直到晚間9時40分左右才成功將艾希莉救出並送往醫院。遺憾的是，她在抵達醫院後仍被確認死亡，死因判定為「外傷性血氣胸」。

據警方調查，艾希莉近期與友人結伴來日旅遊，沒想到卻在滑雪行程中發生悲劇。目前警方與相關單位正針對事發當時的詳細狀況展開調查，並再次呼籲滑雪客切勿進入危險的滑道外區域，以免發生無法挽回的意外。