地方 地方焦點

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，質疑安親班霸凌事件處理失當，痛批市府橫向聯繫失靈。（記者林東良攝，下同）

▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，質疑安親班霸凌事件處理失當，痛批市府橫向聯繫失靈。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南校外霸凌事件再度引發關注，市議員林燕祝指出，她於1月30日接獲家長陳情，一名就讀國小一年級的孩童，疑似在課後安親班遭11歲學長強迫吞食一塊約3公分長的磁鐵，事後家長要求調閱監視器畫面，業者卻回應「硬碟已毀損」，且未即時提供協助，相關主管機關也未積極介入，讓她痛批市府橫向聯繫失靈，形同縱容霸凌的幫兇。

林燕祝表示，事件發生於1月27日下午3時許，被害學童在安親班內，因拒絕與四年級學長玩耍，疑遭對方惱羞成怒強迫吞下桌上的磁鐵。孩子當下用手摀住嘴巴抵抗，卻遭對方強行拉開，過程中發生拉扯跌倒，磁鐵一度卡在喉嚨，造成極度不適，孩子只得大量喝水，才讓磁鐵進入腹中。

直到傍晚返家用餐時，家人察覺孩子行為異常，追問後才得知事發經過，隨即送醫檢查。林燕祝指出，事發至今，孩子身心狀況仍不穩定，情緒起伏大，夜間常驚醒哭泣，對磁鐵是否滯留體內感到極度恐懼，已對心理造成明顯影響。

▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，質疑安親班霸凌事件處理失當，痛批市府橫向聯繫失靈。（記者林東良攝，下同）

林燕祝進一步指出，加害者為該安親班老師之子，事發當晚家長即致電要求查看監視器畫面，卻被以時間過晚為由推託，改約隔日；未料隔天業者卻改口稱監視器硬碟損壞，並主張磁鐵為孩子自行吞食。對此說法，家長難以接受，也合理質疑監視器資料是否遭人動手腳，導致關鍵畫面無法釐清。

林燕祝表示，她分別向教育局及社會局了解案情，卻發現局處互相推諉。教育局回應屬刑事案件，應由警察局處理；社會局則認為是學生間糾紛，權責在教育局。直到她介入關心後，相關單位才開始採取行動。她也質疑，教育局人員至現場稽查時，竟未即時將監視器硬碟帶回保存，反而是警方因案情有疑義，才協助代為保管。

此外，林燕祝也指出，該安親班實際為立案補習班，依法不得違規兼辦課後照顧或安親業務，卻長期運作，相關主管機關是否確實稽查，令人質疑。

▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，質疑安親班霸凌事件處理失當，痛批市府橫向聯繫失靈。（記者林東良攝，下同）

林燕祝強調，後續她將全程陪同家長，要求徹查事實真相，依法追究安親班及相關單位的行政與法律責任，並要求教育主管機關全面清查全市是否仍有補習班違規兼辦課後照顧機構。她直言，面對霸凌事件，最不能接受的就是隱匿、拖延與推諉，任何形式的霸凌與失職，她都不會退讓，也不會沉默。

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

屏東男戒指卡手紅腫難耐　龍泉消防隊專業剪除解圍

屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

酷龍合體！姜元來現身陪伴具俊曄　楊丞琳、言承旭「星友齊聚」追思大S

黃金「跌13%」！　陸銀樓老闆哀嚎：兩天就虧超68萬元，寧可歇業

李貞秀中配立委掀疑慮　學者：政府應強化資訊分流、接觸管理

「精實的羅戈」回來了！　兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

桃園鐵皮屋暗藏推筒子職業賭場　警凌晨攻堅逮35人抄105萬賭資　

【拿破輪行李箱】才剛提起...輪子一掉把手也投降了XD

相關新聞

學長逼吞磁鐵！小一童半夜驚醒：會不會卡在肚子裡

學長逼吞磁鐵！小一童半夜驚醒：會不會卡在肚子裡

台南市安南區某補習班1月27日傳出離譜霸凌案，一名就讀小學一年級的學童遭小學五年級學長霸凌，要求吞下10元硬幣大小的磁鐵，案發後補習班竟未主動通報，甚至家長要求查看監視器時還稱「硬碟壞掉」，全案直到事發2天後家長傳訊告知國小導師才因此曝光。家長今(2日)沉痛表示，目前磁鐵還在腸道中，孩子的身心狀況都很不好，半夜還會驚醒，一臉恐懼地問爸爸「磁鐵會不會一直卡在我肚子裡？」讓父母十分痛心。

小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！　卡腸子還沒出來

小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！　卡腸子還沒出來

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！　高院聲明曝

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！　高院聲明曝

接到手搖店調查電話　她跑一趟驚喜：以為詐騙

接到手搖店調查電話　她跑一趟驚喜：以為詐騙

迎春節先顧安全！南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

迎春節先顧安全！南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

