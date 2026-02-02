11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

▲台南市議員林燕祝接獲家長陳情，質疑安親班霸凌事件處理失當，痛批市府橫向聯繫失靈。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南校外霸凌事件再度引發關注，市議員林燕祝指出，她於1月30日接獲家長陳情，一名就讀國小一年級的孩童，疑似在課後安親班遭11歲學長強迫吞食一塊約3公分長的磁鐵，事後家長要求調閱監視器畫面，業者卻回應「硬碟已毀損」，且未即時提供協助，相關主管機關也未積極介入，讓她痛批市府橫向聯繫失靈，形同縱容霸凌的幫兇。

林燕祝表示，事件發生於1月27日下午3時許，被害學童在安親班內，因拒絕與四年級學長玩耍，疑遭對方惱羞成怒強迫吞下桌上的磁鐵。孩子當下用手摀住嘴巴抵抗，卻遭對方強行拉開，過程中發生拉扯跌倒，磁鐵一度卡在喉嚨，造成極度不適，孩子只得大量喝水，才讓磁鐵進入腹中。

直到傍晚返家用餐時，家人察覺孩子行為異常，追問後才得知事發經過，隨即送醫檢查。林燕祝指出，事發至今，孩子身心狀況仍不穩定，情緒起伏大，夜間常驚醒哭泣，對磁鐵是否滯留體內感到極度恐懼，已對心理造成明顯影響。

林燕祝進一步指出，加害者為該安親班老師之子，事發當晚家長即致電要求查看監視器畫面，卻被以時間過晚為由推託，改約隔日；未料隔天業者卻改口稱監視器硬碟損壞，並主張磁鐵為孩子自行吞食。對此說法，家長難以接受，也合理質疑監視器資料是否遭人動手腳，導致關鍵畫面無法釐清。

林燕祝表示，她分別向教育局及社會局了解案情，卻發現局處互相推諉。教育局回應屬刑事案件，應由警察局處理；社會局則認為是學生間糾紛，權責在教育局。直到她介入關心後，相關單位才開始採取行動。她也質疑，教育局人員至現場稽查時，竟未即時將監視器硬碟帶回保存，反而是警方因案情有疑義，才協助代為保管。

此外，林燕祝也指出，該安親班實際為立案補習班，依法不得違規兼辦課後照顧或安親業務，卻長期運作，相關主管機關是否確實稽查，令人質疑。

林燕祝強調，後續她將全程陪同家長，要求徹查事實真相，依法追究安親班及相關單位的行政與法律責任，並要求教育主管機關全面清查全市是否仍有補習班違規兼辦課後照顧機構。她直言，面對霸凌事件，最不能接受的就是隱匿、拖延與推諉，任何形式的霸凌與失職，她都不會退讓，也不會沉默。