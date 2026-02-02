　
    • 　
>
威力彩上看8.7億！4生肖財運旺到擋不住　有望一夜致富

今晚開獎的威力彩頭獎上看8.7億元。（本刊資料照）

▲今晚開獎的威力彩頭獎上看8.7億元。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

威力彩連槓27期，台灣彩券公司預估今（2日）開獎獎金上看8.7億元，有望成為第5屆公益彩券以來第三高單注頭獎。命理專欄也點名4大生肖在此期間財運大爆發，若再加上神助攻，一夜翻身並非不可能。

誰最有機會接住8.7億？4生肖財運全開

根據《搜狐網》命理文章指出，自2日起，部分生肖彷彿被財神點名，機會與財富將接連上門，其中包括

● 生肖鼠：

財運強得像被「特別關照」，不僅正財穩健，獎金、提成都看得到成長；投資收益也明顯增加。期間更容易遇到貴人相助，只要把握住機會，即有可能迎來收入暴漲。

● 生肖牛：

向來勤奮打拚的屬牛，本週開始迎來「努力換現金」的時刻！累積的專案或加班終於見成果，獎金進帳有望創新高。偏財運旺盛，抽獎、意外之財都有好消息。

哪個生肖像猛虎下山？誰又有意外驚喜？

● 生肖虎：

財運勢不可擋，不論創業投資或職場升遷，都有機會迎來大突破。新的合作案主動找上門、人脈也大幅順暢，是翻轉局勢的最佳時刻。

● 生肖兔：

溫柔好相處的屬兔者，近期好人緣帶來財氣，努力終於得到肯定。除了收入提升外，還有機會遇到意外獎金或抽獎中獎，是「驚喜不斷」的幸運組。


威力彩4生肖搜狐網鏡週刊

