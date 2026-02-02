　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

▲▼中橫公路東段關原至太魯閣2月1日至2月28日（不含春節連假期間）平時施工交通管制措施。（圖／公路局提供，下同）

▲中橫公路東段關原至太魯閣2月1日至2月28日（不含春節連假期間）平時施工交通管制措施。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段自113年0403震災後，為兼顧公路搶修復建進度及在地交通與產業需求，於每月下旬邀請大天祥地區居民、社團、企業、相關機關代表以及熟悉中橫公路之土木(大地)工程技術顧問，開會共同研議次月之施工交管措施，經本（1）月15日開會討論後擬定2月份平日及春節連續假期等交通管制措施。

115年2月平時交維管制調整如下：
（一）關原至天祥（台8線114.6k~167.1k）：
1.每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於07:00~16:30開放通行；16:30~18:00台8線114.6k（關原合歡派出所前）及167.1k（天祥西端）。2處管制柵門關閉，禁止車輛進入（關原至天祥只出不進）；18:00至翌日07:00夜間封閉（關原至天祥道路封閉）。
2.關原至天祥間施工實施交通管制路段有台8線117.4k（關原路段）1處工區，原則採07:00~08:00、10:00放行一次、12:00~13:00、15:00放行一次、16:30等5次放行
（二）天祥至太魯閣口（台8線167.7k~184.5k）： 
1.配合太魯閣國家公園管理處115年2月1日起開放綠水遊憩區 ，天祥東端（167.7k）管制站於每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於07:00~17:30之日間放行時段移設至綠水169.5k水文橋西側，交管措施仍採07:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30等5次放行；17:00管制站返回天祥（167.7k)，17:30~18:00台8線167.7k（天祥東端）及太管處砂卡礑隧道東口等2處管制柵門關閉，禁止車輛進入（天祥至太魯閣只出不進）；18:00至翌日07:00夜間封閉（天祥至太魯閣道路封閉）。
2.台8線155.8k(薛家場)、157.6k(豁然亭)、172.3k（九曲洞隧道西口）、173.5k（九曲洞隧道東口）、174.8k（錐麓隧道東口）、176.8k（靳珩隧道西口）及180.5k（寧安橋西端），配合天祥至閣口放行時段採5次放行，原則為機動管制交通，放行期間前、後工區互相配合並以當次放行前抵達兩端工區停等之車輛全數通過為原則，隨後接續管制交通。

▲▼中橫公路東段關原至太魯閣2月1日至2月28日（不含春節連假期間）平時施工交通管制措施。（圖／公路局提供，下同）

3.太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，措施如下：

（1）西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥。
（2）東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口。
（三）其他臨時或移動工區施工（如瀝青混凝土路面刨鋪工程）
將綜合考量鄰近工區及關原、天祥或太魯閣口等管制放行時間，在儘量降低影響之原則下，採機動（短時間）管制交通或另行公布管制措施。
此外，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段特別提醒「通行大禹嶺至太魯閣口（全程約74公里）」之用路人，東行（大禹嶺至太魯閣）最遲建議於當日17:00前抵達天祥，以免錯過天祥17:00~17:30之最後放行時段；西行（太魯閣至大禹嶺）最遲建議於15:00通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以避免18:00夜間封路以前仍尚未通過關原管制站。

▲▼中橫公路東段關原至太魯閣2月1日至2月28日（不含春節連假期間）平時施工交通管制措施。（圖／公路局提供，下同）

因應春節連續假期(2月14日至2月22日)交維管制措施調整如下:
（一)）關原至天祥（台8線114.6k~167.1k）：
1.通行時段：每日07:00~16:30雙向通行。
2.淨空時段：每日16:30~18:00禁止進入(管制路段內只出不進)。
3.封閉時段：每日18:00~翌日07:00夜間封閉。
（二）天祥至太魯閣口（台8線167.1k~184.5k）：
1.通行時段（天祥端管制站由167.7k移設至169.5k綠水）
（1）天祥往太魯閣（東行）：每日6次放行(07:00~08:30雙向、10:00~10:30東行、12:00~12:30東行、14:00~14:30東行、16:00~16:30東行、17:00~17:30雙向。
（2）太魯閣往天祥（西行）：每日6次放行(07:00~08:30、9:00~9:30、11:00~11:30、13:00~13:30、15:00~15:30、17:00~17:30。)
2.淨空時段：每日07:00~18:00期間每次「通行」時段結束接續30分鐘為「淨空」時段。
3.封閉時段：每日18:00~翌日07:00夜間封閉。

另228連假期間（2月27日至3月1日）同平日管制措施，但沿線不施工。

台8線中橫公路東段受震災及風災影響，仍有多處邊坡、路基及路面災修工程持續進行中，放行時段如因天候或突發狀況影響，公路單位不排除延後或取消放行，用路人妥為規劃行程預作應變準備，並請關注氣象資訊及道路管制或通阻訊息，充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」與收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

屏東男戒指卡手紅腫難耐　龍泉消防隊專業剪除解圍

屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

屏東男戒指卡手紅腫難耐　龍泉消防隊專業剪除解圍

屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

李貞秀中配立委掀疑慮　學者：政府應強化資訊分流、接觸管理

「精實的羅戈」回來了！　兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

桃園鐵皮屋暗藏推筒子職業賭場　警凌晨攻堅逮35人抄105萬賭資　

買賣房屋前先看這張圖！永慶房屋揭露房市投機炒作警訊

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

地方熱門新聞

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

高齡駕駛人換照新制　即將上路

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

屏東女跟風投資虛擬幣　警及時攔阻

牛隻誤闖檳榔園毀樹　警積極協調促成和解

歷經七年溝通與協調　中壢龍福宮遷建落成

摔落2米深水溝　重機騎士獲救送醫

屏東分署春節前聯合拍賣　佳冬菜市場建物+恆春農地釋出

更多熱門

相關新聞

即 ∕ 中橫百公斤落石砸車頭！女駕駛驚魂

即 ∕ 中橫百公斤落石砸車頭！女駕駛驚魂

台8線中橫公路9K處上邊坡今（1）日上午11時08分許突掉落1顆重百公斤的落石，1輛自小客車行經該處時剛好被砸到引擎蓋，車主張姓女子驚嚇立即向警方協助，她心有餘悸地表示，所幸當時車速不快，如果再快個2秒後果真的不堪設想。

春節連假北分局轄管省道　疏運措施報你知

春節連假北分局轄管省道　疏運措施報你知

花蓮縣加強春節疏運　交通攻略一次看

花蓮縣加強春節疏運　交通攻略一次看

翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

翠峰至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

翠峰至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

關鍵字：

台8線中橫公路大禹嶺太魯閣交管春節連假行車攻略

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面